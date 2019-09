Dragon Ball Super es una de las series más seguidas en el mundo del anime y manga. Toyotaro, su ilustrador, ha podido continuar con el legado de Akira Toriyama y está realizando un gran trabajo con el duelo entre Gokú y Vegeta frente a Moro y sus secuaces, manteniendo en expectativa a los miles de fanáticos por los nuevos capítulos.

Mientras sigue en su proceso de creación, el mangaka concedió una entrevista a la revista Giant Mickey Parade (vía Dragon Ball Super: Nouvelle) y reveló cuál de los dos protagonistas es su favorito.

"Gokú es un héroe increíble. Tiene una personalidad dulce, pese a que tiene una fuerza gigantesca y su "Kamehameha" es sorprendente. Cuando era joven siempre intenté lanzar mi ki al igual que él. Todavía me gusta, pero he aprendido a que me gusten personajes oscuros como Vegeta, quien siempre anda enojado con todos. pero siempre es sincero. Amo su sinceridad”.