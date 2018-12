El doblaje de Neon Genesis Evangelion en Netflix será distinto al original

El anime de culto llegará a Netflix con un doblaje distinto al original | Fuente: Ramen para dos

Hace algunos días, Netflix anunció la llegada del clásico anime Neon Genesis Evangelion a su plataforma de streaming y provocó la alegría de sus miles de fanáticos. La serie de culto aún no tiene fecha de estreno oficial, pero ya se anda revelando nueva información al respecto.

Según reporta Ramen para Dos, la licencia del doblaje original utilizado para las transmisiones de la serie en Latinoamérica a principios del 2000 otorgada a Manga Films ha terminado, por lo que ahora el doblaje estará a cargo de una nueva productora con Jorge Saudinós de protagonista. Este actor de doblaje ha dado la voz a personajes como Zorro Ranoa (One Piece) y Oliver Atom (Los Super Campeones).

El actor se encuentra emocionado y temeroso ante este gran reto. La participación del nuevo elenco de doblaje estará contemplada para toda la serie y las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion.

Además, Alessandra Moura, coordinadora de Portal Japón, será la encargada de la nueva traducción de la serie.

La llegada del anime a Netflix está prevista para otoño del 2019 (primavera del hemisferio norte). La obra de Hideaki Anno estará disponible en su totalidad en la plataforma en full definición y doblaje total al español. ¿El nuevo doblaje podrá superar a la original?

