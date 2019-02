Esta imagen fue el primer adelanto de la producción | Fuente: La Prensa Gráfica

La última de las películas de la tetralogía Rebuild of Evangelion ya habría entrado a su etapa de producción. El equipo detrás del filme basado en el anime Neon Genesis Evangelion ha compartido una curiosa imagen que así lo señala.

De acuerdo con el Twitter oficial de Studio Khara, Evangelion 3.0 + 1.0 ya habría iniciado su rodaje. En una imagen compartida por ellos, se muestra al personal y al elenco de actores festejando. Según SoraNews24, esta imagen es del reciente Año Nuevo Lunar y tiene una pancarta traducida de “Nueva película de Evangelion: Inicio de producción”.

En aquella fiesta se encontraban presente Hideaki Anno, el director de toda la saga, junto a Megumi Ogata (voz de Shinji) y Megumi Hayashibara (voz de Rei).

Anunciada en el 2012, Evangelion 3.0 + 1.0 estaba destinada a salir al mercado en el 2015, pero la participación del director Hideaki Anno en Shin Godzilla atrasó el lanzamiento. Por ahora, la producción está prevista para el 2020.

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime.