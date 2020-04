El anime es uno de los más populares en todo el mundo. | Fuente: Studio Khara.

Un regalo más. Para sobrellevar la cuarentena, y para que los fanáticos no sigan tristes tras el anuncio del retraso del estreno de la cuarta película, Studio Khara ha publicado gratuitamente las tres películas del proyecto Rebuild of Evangelion en YouTube.

Por el momento, la productora subió las películas completamente en japonés, pero con la opción de subtítulos en todos los idiomas, incluyendo el español. Para verlos, sigue los siguientes enlaces:

Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone – https://www.youtube.com/watch?v=z0AeU-0_bHs

Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance – https://www.youtube.com/watch?v=OfqFiHjR7ac

Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo – https://www.youtube.com/watch?v=M099_uFGzEs

Como se recuerda, Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time iba a estrenarse el 27 de junio en Japón, cerrando la etapa final de la franquicia tras 8 años de espera. Sin embargo, el coronavirus obligó a que se vea retrasada indefinidamente.

Todas los episodios de la serie, además de películas, se encuentran disponibles en Netflix, quien también ha liberado contenido gratuito para sobrellevar la crisis.

