La espera ha terminado. El popular anime Neon Genesis Evangelion ya se encuentra disponible en la plataforma de series y películas Netflix en su idioma original y con subtítulos. Sin embargo, donde ha causado gran molestia en aficionados es el doblaje de la serie.

Por un tema de licencias y derechos, las voces en español de Evangelion no son las mismas que la emisión original de la serie a finales de 1999 en nuestra región vía Locomotion. Netflix contrató un nuevo casting de actores de voz que, aunque realizan un trabajo destacable, no son los mismos que el formato nostálgico.

Este detalle ha causado molestia en los aficionados, quienes han alzado la voz vía redes sociales.

Yo: Ok, Evangelion ya está en Netflix. Supongo que no cambiaron nada...



Netflix: Nuevo doblaje, la voz latina de Iron Man como Gendo, las versiones del director de los caps 22 a 24. Ah, y ya doblamos The End of Evangelion.



Yo:

Ya, para no hacerla de emoción, aquí están los créditos de doblaje de Evangelion versión Netflix:

El doblaje de #Evangelion de #Netflix es un desastre, el original en castellano era excelente y lo han rehecho mediocremente. Una gran decepcion. Sin emoción, ni carisma y sin ganas en general.

Otro detalle que ha molestado en los espectadores es la retirada de Fly me to the moon, la canción ending de la serie.

Además de la serie, las películas Death and Rebirth y The End of Evangelion también estan incluidas en el catálogo. La obra de Hideaki Anno estará disponible en su totalidad en la plataforma en full definición.

