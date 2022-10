La aplicación Freakit busca convertirse en el Tinder enfocado al público otaku. | Fuente: Freakit/Toei Animation

Freakit es la iniciativa de un par de desarrolladoras que decidieron crear una nueva aplicación móvil de citas enfocada a un público otaku, es decir, a los entusiastas del manga, el anime y la cultura japonesa en general. La app surge con la idea de crear una especie de Tinder que pueda unir a personas de esta comunidad, la cual se incrementa con el pasar del tiempo debido a la popularidad del contenido proveniente de Japón.

La aplicación de citas viene siendo desarrollada por Amanda y Alba, dos jóvenes españolas que se conocen desde pequeñas y que decidieron crear esta startup para que los usuarios que busquen conocer a otras personas puedan ser más específicos con sus gustos y aficiones antes de encontrar una potencial pareja.

“La app de ligar para otakus”

Tal como mencionaron en una entrevista concedida al Instituto de las Mujeres de España, Amanda y Alba no solo quieren desarrollar una aplicación capaz de unir a aquellos fans de las series animadas japonesas en un entorno donde todos manejen el principal tema de conversación, sino que además pretenden generar un punto de reunión para todos los apasionados por este medio que busquen hacer amigos y no necesariamente busquen pareja.

El lema que las jóvenes españolas han elegido para esta startup es “El app de LIGAR para OTAKUS” y actualmente se pueden hallar más actualizaciones relacionadas a su desarrollo en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

1⃣📲♀️ La primera es Freakit, la app de Amanda y Alba, socias y amigas desde pequeñas que han creado esta aplicación dirigida a un público ‘otaku’, es decir, aficionada al anime, al manga y la cultura nipona. #NiñasEnLasTIC



👉🏾 https://t.co/LwASBAmfhS pic.twitter.com/lwo67RnIcF — Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) April 28, 2022

Una propuesta va a futuro

Es importante resaltar que, de momento, la aplicación no está disponible para ser descargada por lo que no se conocen con total certeza algunos detalles relacionados con la plataforma como el diseño de su interfaz ni cuando será lanzada oficialmente al público. No obstante, las desarrolladoras sí adelantaron de cierta forma el cómo operará cuando esté disponible.

Según explican las creadoras, la aplicación para móviles de Freakit realizará un test de personalidad a los nuevos usuarios y, en base a sus respuestas, se le asignará un personaje de los muchos que existen en series de manga y anime de Japón. Gracias a esto, los emparejamientos se relacionarán con ciertos nombres populares dentro de este medio y se segmentará más apropiadamente según los intereses de los usuarios.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.