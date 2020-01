La obra de Masashi Kishimoto le arrebató el trono a otros grandes animes como Dragon Ball Super y One Piece. | Fuente: Studio Pierrot

Alejándonos del constante debate de si el fin de 2019 marca el cierre de la década, lo cierto es que múltiples entidades han empezado a compartir diversos rankings respecto a lo mejor que vimos en los últimos 10 años. En el terreno del anime, Crunchyroll se erige como una de las plataformas preferidas para ver este tipo de obras de forma legal en diversos países del mundo.

Como ya viene siendo costumbre al cambiar de año, Crunchyroll ha compartido la lista de las series de animación más vistas pero esta vez dando un pequeño giro: la plataforma lanzó su ranking de los animes más vistos de la década incluso tomándose la molestia de separarlos por regiones.

El indiscutible ganador de la contienda fue Naruto Shippuden. La adaptación animada del manga de Masashi Kishimoto se erigió como la serie más vista de la plataforma a nivel global, superando a otras destacadas obras como Dragon Ball Super, Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin y One Piece.

Sin embargo, si nos centramos en nuestra región, los resultados dieron a otro ganador. En América del Sur, Crunchyroll arrojó a Dragon Ball Super como el anime más visto, demostrando la supremacía de la creación de Akira Toriyama en nuestro territorio.

Los resultados son interesantes pero algunos destacan más que otros. Por ejemplo, el anime más visto en Japón fue RWBY, una serie producida en Estados Unidos y que no puede ser vista por otros medios en el país oriental que esta acostumbrado a consumir este tipo de contenido a través de la televisión.

Por supuesto, también resalta la Antártida (sí, leyeron bien) que arrojó como ganador a Hunter x Hunter. Parece ser que los científicos e investigadores de las estaciones ubicadas en este frío continente también ven anime en sus ratos libres. Eso o los esquimales también cuentan con cuentas de Crunchyroll.

En fin, aquí te dejamos los resultados de los continentes restantes:

