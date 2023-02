Eiichiro Oda utilizó ChatGPT para probar el potencial de la herramienta en procesos creativos como el desarrollo de su manga One Piece. | Fuente: Toei Animation/Unsplash | Fotógrafo: JONATHAN KEMPER

ChatGPT sigue ganando popularidad día tras día y tal parece que el chatbot con inteligencia artificial de OpenAI seguirá dando de qué hablar en los próximos meses o incluso años. Esta plataforma no ha pasado desapercibida en ninguna industria por más alejada que esté de la tecnología y esto demuestra su inmensa relevancia a día de hoy. Tanto así que incluso uno de los autores de manga más importantes de Japón ha llegado a utilizarla.

Eiichiro Oda, creador de One Piece, le hizo varias consultas a la inteligencia artificial del momento, pero sin duda la más interesante fue la que está relacionada con su obra. El mangaka le preguntó a ChatGPT cómo debería continuar la historia de Luffy y el resto de los Mugiwara con resultados realmente interesantes. La IA le ofreció diversas ideas para seguir con la travesía pirata que le ha robado el corazón a millones de fans en todo el mundo.

Eiichiro Oda se suma a la fiebre por ChatGPT

Tal como reportó Sandman_JP, popular traductor y reportero de noticias de One Piece, el autor Eiichiro Oda le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT si puede ofrecerle ideas de “una historia súper increíble”. En el video que compartió el usuario en Twitter, se puede apreciar cómo el japonés escribe “Hola, soy el autor de One Piece. No se me ocurren próximos desarrollos bonitos de OP. ¿Considerarías una historia súper increíble en mi nombre?” al chatbot.

Ni corta ni perezosa, la IA respondió con lo siguiente: “¿Qué te parece que el Rey Sombra aparezca frente a la tripulación Sombrero de Paja e intente secuestrar a Chopper usando su habilidad de sombra? Robin busca a la Tribu Sombra que ha conocido antes para derrotar al enemigo. Los Sombrero de Paja visitan la Isla de las Sombras. Luffy finalmente derrota al Rey Sombra y rescata a Chopper. Robin adquiere nuevos conocimientos sobre la historia de la tribu”.

Tras entregarle esta respuesta, Oda le agradeció a ChatGPT y escribió que seguirá su propuesta al pie de la letra, a lo que éste contestó: “De nada. He aquí otra idea: Los Sombrero de Paja deciden ayudar a los "extraterrestres" y luchar contra una bruja malvada. De todos modos, no dudes en preguntarme si necesitas mi ayuda”.

Esta información fue compartida oficialmente por la cuenta en japonés de One Piece en Twitter.

El creador de One Piece prueba a la IA

Con este experimento, Eiichiro Oda intentó bromear un poco con la tendencia tecnológica del momento y probar el potencial que tiene para procesos creativos, como es el caso del desarrollo de su manga. Si bien la primera propuesta de ChatGPT para One Piece resultaba un tanto interesante, lo cierto es que la segunda fue totalmente incoherente y no guarda relación alguna con personajes o hechos que el autor haya plasmado en su obra anteriormente.

Por supuesto, la utilidad de este tipo de herramientas es inconmensurable, pero esto no quiere decir que sea infalible. La inteligencia artificial aún suele pecar de inexacta y de cometer errores, llegando incluso a proponer disparates como soluciones o ideas a las consultas de los usuarios. No obstante, la tecnología seguirá mejorando conforme pase el tiempo y podría llegar a pulirse a tal grado que podrían encajar a la perfección en procesos creativos.

