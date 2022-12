Gerard Piqué utilizó su cuenta de Twitter para describir a One Piece como "una obra de arte". | Fuente: Toei Animation/AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

One Piece es una de las obras de ficción más amadas de Japón y, debido a su excelencia, ha logrado trascender las fronteras de su tierra natal para ganar cada vez más adeptos en todo el mundo sin importar que tan famosos sean. Curiosamente, una de las últimas celebridades en declararse fan del manga/anime creado por Eiichiro Oda es nada más y nada menos que Gerard Piqué, el retirado exjugador del FC Barcelona.

El exfutbolista español sorprendió a sus seguidores cuando, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartió una publicación donde expresó su opinión de la historia protagonizada por Luffy y el resto de los Mugiwara. Piqué mencionó que “One Piece es una obra de arte”, demostrando su admiración por esta épica historia de piratas. Por supuesto, el tuit no tardó en viralizarse en esta red social.

One Piece es una obra de arte. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 7, 2022

Gerard Piqué se rinde ante One Piece

El legendario defensa del Barcelona se retiró del fútbol a inicios del pasado noviembre, una decisión tomada pocos días antes de que el Mundial Qatar 2022 comience. Incluso si no pudo participar en la máxima fiesta del “deporte rey”, tal parece que Piqué no desaprovechó su nuevo tiempo libre en lo absoluto y se está poniendo al día con One Piece pese a su descomunal cantidad de episodios.

Luego de que el exfutbolista se sumara a las personas que aclaman a la obra de Eiichiro Oda como una “obra de arte”, Ibai Llanos, popular streamer español y uno de los amigos más cercanos de Piqué, afirmó que éste ha despertado una particular afición por las series animadas japonesas desde que dejó las canchas definitivamente.

“Desde que se ha retirado se ha vuelto otaku y no es coña”, dijo Ibai tras retuitear la publicación original de Piqué.

Desde que se ha retirado se ha vuelto otaku y no es coña. https://t.co/8OhDJwuEh7 — Ibai (@IbaiLlanos) December 7, 2022

Sobre One Piece

One Piece es un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda. Su serialización en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha comenzó en julio de 1997 y continúa hasta la fecha, con un total de 104 volúmenes. Debido a su masiva popularidad en su natal Japón, la historia no tardó en ser adaptada a una serie animada a cargo del estudio Toei Animation en octubre de 1999 y, actualmente, cuenta con 1043 episodios.

La historia se centra en Monkey D. Luffy, un joven con la habilidad de estirar su cuerpo como si de goma se tratase, que decide embarcarse en una épica travesía para obtener el One Piece, un legendario tesoro que fue ocultado por el legendario rey pirata Gold Roger. Con una tripulación llena de personajes complejos y trasfondos trágicos, Luffy vivirá una enorme cantidad de aventuras que lo llevarán a conocer más del mundo y su situación mientras busca cumplir su sueño: hallar el One Piece y convertirse en el nuevo rey de los piratas.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.