Ash Ketchum volvió a utilizar algunos de sus viejos Pokémon como Sceptile, Donphan y Noivern. | Fuente: TV Tokyo

Pokémon está atravesando por una etapa de cambios importantes y si lo visto en los más recientes videojuegos Escarlata y Púrpura no fue suficiente, la adaptación animada de la franquicia también tendrá una de sus mayores modificaciones en su historia: Ash Ketchum y su inseparable Pikachu dejarán de ser los protagonistas del anime tras más de 25 años de aventuras.

Como bien fue anunciado hace algunas semanas, tras la temporada conocida como Journeys, TV Tokyo -cadena televisiva que transmite este anime- empezó a emitir “Aim to be a Pokémon Master”, una miniserie que estará compuesta de once episodios y servirá como epílogo a la participación del joven de Pueblo Paleta en la serie antes de que inicie la temporada 2023, en la que se explorará la región Paldea de los videojuegos Escarlata y Púrpura.

Ash vuelve a usar a sus viejos Pokémon antes del final

En este viaje final que Ash Ketchum emprenderá para alcanzar el título de “Maestro Pokémon”, pese a que ya puede ser considerado uno luego de convertirse en el campeón mundial tras derrotar a Lionel en el “Torneo de los Ocho Maestros”, el protagonista recorrerá muchas de las locaciones que visitó durante todas sus aventuras en las diversas regiones de este mundo, encontrándose con sus antiguos compañeros de viaje y otros personajes importantes.

Por supuesto, esta también es una oportunidad única para que el joven de Pueblo Paleta utilice a los Pokémon que capturó a lo largo de la serie y que, por alguna u otra razón, dejó en el rancho del Profesor Oak. Durante el primer episodio de la miniserie, emitido el pasado 13 de enero en Japón, Ash utilizó a cuatro de sus viejos Pokémon y estos fueron los siguientes:

Donphan

Sceptile

Noivern

Buizel

La trama de “Aim to Be a Pokémon Master”

En estos últimos episodios para Ash Ketchum en el anime de Pokémon, el que hasta ahora fue protagonista de la serie decide emprender un último viaje tras su victoria en el “Torneo de los Ocho Maestros”. En este camino final, se reencontrará con muchos de los personajes que lo acompañaron desde el inicio de su aventura como Misty, Brock, Cilan, Iris y muchos más.

La miniserie constará de once episodios y, por la información que se ha ido filtrando en estos últimos días, también supondrá el regreso de varios de los Pokémon que Ash capturó en su camino para convertirse en Maestro Pokémon. El siguiente episodio de “Aim to Be a Pokémon Master” se estrenará el 20 de enero en Japón.

