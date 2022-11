El episodio 132 de Pokémon Journeys fue transmitido en las pantallas gigantes del cruce de Shibuya en Tokio, Japón. | Fuente: Twitter/@Anipoke_PR

El anime de Pokémon acaba de alcanzar un nuevo punto de inflexión en su larga historia ya que Ash Ketchum, protagonista de la serie, se convirtió en el nuevo campeón mundial. Tras una ardua batalla contra Lionel (Leon en español), probablemente su adversario más poderoso, el eterno protagonista se alzó con el mayor título en su historia convirtiéndose oficialmente en un “maestro Pokémon” como siempre quiso desde el inicio del show.

Este encuentro lleno de emoción fue toda una carta de amor a los fans de la serie animada de Pokémon y conscientes de ello, los negocios locales del barrio de Shibuya en Tokio, Japón decidieron transmitir el episodio 132 de Pokémon Journeys -el desenlace del combate entre Ash y Leon- en las pantallas gigantes del famoso cruce de este distrito. El evento incluso llegó a ser reportado por los noticieros de dicho país.

El anime de Pokémon llegó a las pantallas del cruce de Shibuya

En Japón, los episodios de Pokémon Journeys se transmiten a las 6:55 de la tarde por televisión. El capítulo 132 marcaría el desenlace del épico combate entre el protagonista y su más poderoso adversario. Treinta minutos después, se decidió que Ash Ketchum es el nuevo campeón mundial y los noticieros de la nación comenzaron a difundir el resultado. Debido a ello, las pantallas gigantes del mítico cruce de Shibuya se retransmitieron fragmentos del episodio.

La cuenta oficial del anime de Pokémon en Twitter escribió lo siguiente según la traducción de Google Translate: "De verdad… En Shibuya transmitían noticias de última hora, la noticia de que Satoshi se convirtió en campeón mundial se transmitió en una pantalla gigante en Shibuya, Tokio. Fue un momento muy precioso. ¿Hay alguien que lo haya visto por casualidad en Shibuya?"

Por las imágenes compartidas en la red social, se sabe que al menos 5 pantallas gigantes de este lugar transmitieron la noticia de la serie animada de Pokémon. El hecho no tardó en ser replicado con una centena de fotos y videos de otros usuarios que se encontraban presentes en el cruce de Shibuya.

¿Qué pasará con Ash y el anime de Pokémon ahora?

El pasado 1 de abril de 2022, el anime de Pokémon cumplió 25 años de emisión desde que su primer episodio fue estrenado en televisión japonesa allá por 1997. Con la finalización del Torneo de los Ocho Maestros, se ha especulado que el viaje de Ash (o Satoshi en su natal Japón) como protagonista del anime de Pokémon llegará a su fin. No obstante, The Pokémon Company aún se mantiene en silencio y no ha brindado más declaraciones al respecto.

“La determinación y perseverancia de Ash Ketchum para lograr su objetivo de convertirse en el mejor entrenador Pokémon del mundo a lo largo de 25 temporadas representa lo mejor de lo que significa ser un entrenador. No podemos esperar a celebrar este momento con los fans de Pokémon cuando la nueva temporada de Pokémon Ultimate Journeys: La Serie y este episodio que define la aventura se emitan en todo el mundo el año que viene. Esta es una temporada que los fans no querrán perderse”, dijo Taito Okiura, vicepresidente de marketing de Pokémon Company International.

Los últimos episodios de Pokémon Viajes -nombre elegido para Latinoamérica- se estrenarán en Netflix a finales de 2022 y estos podrían marcar el final de una era para la serie animada de la franquicia.

