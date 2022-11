Dave Bautista no se rinde en su travesía para interpretar a Marcus Fenix en la adaptación live action de Gears of War para Netflix. | Fuente: Epic Games/Twitter/@DaveBautista

Gears of War, franquicia de videojuegos de disparos creada por Epic Games y actualmente propiedad de Microsoft, tendrá una adaptación a película live action. Netflix será la encargada de producir el filme de esta aclamada saga en colaboración con The Coalition y, si bien aún no se han revelado nombres asociados con el proyecto, alguien ya se adelantó a todos: Dave Bautista.

El actor y ex luchador de WWE utilizó su cuenta oficial de Twitter para postularse como candidato para interpretar a Marcus Fenix, el protagonista de Gears of War en la gran mayoría de sus entregas. Pese a que ni siquiera se ha presentado a los directores, guionistas o productores de la cinta, Bautista no perdió tiempo para ofrecerse para este rol debido a que lleva años queriendo darle vida al héroe de la franquicia.

Dave Bautista no oculta sus deseos por ser Marcus Fenix

En su publicación, Bautista mencionó “no puedo hacer esto más fácil” y adjuntó un corto video en donde descubre la icónica armadura de Marcus Fenix y hasta se la prueba, evidenciando su gran interés por ser el protagonista de Gears of War. Desde 2018, el actor ha mencionado esporádicamente que su sueño es interpretar a este personaje pero Hollywood no estaba interesada en adaptarla en 2019.

No obstante, la situación ha cambiado y con la confirmación de Netflix en el proyecto, Bautista inició con su campaña para adueñarse del papel protagónico que tanto ansiaba durante los últimos años. Curiosamente, la participación del actor en este filme ha recibido la bendición de Cliff Bleszinski, ex desarrollador de Epic Games y creador de la franquicia Gears of War. “Como diseñador de [Gears] 1, 2 y 3, eres mi primera elección”, dijo el popular “CliffyB”

Brother, as the designer of 1 2 and 3 you're my first choice. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 10, 2022

Un papel de ensueño para Dave Bautista

En 2018, Bautista mencionó que estuvo presionando a diversas casas productoras de Hollywood para que se animaran a adaptar Gears of War a la gran pantalla, pero sin éxito alguno. “Está en manos de Universal Studios. He estado llamando a su puerta y molestándolos, ya están hartos de mí [risas], preguntándoles por ese proyecto. Pero sí, Marcus Fenix es absolutamente un papel de ensueño para mí. Quiero ese papel”, declaró el actor en aquella ocasión.

Pese a que ya no forma parte del desarrollo de la franquicia y que no se ha confirmado su involucramiento con este proyecto, Bleszinski ha especulado quienes serian los actores que participarán en la película live action de Gears of War. Si por alguna razón Bautista no es elegido para ser Marcus Fenix, Karl Urban es su segunda opción. Además, también señaló que veía a Ryan Reynolds como Baird.

No obstante, al que prefería no ver en lo absoluto durante esta producción es a Chris Pratt, compañero de set de Bautista en Guardianes de la Galaxia, aunque se desconoce el por qué de la antipatía que el desarrollador tiene por este actor.

Oh and keep Chris Pratt away from the Gears franchise, please, FFS. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 7, 2022

