El anime de Pokémon atravesará por su cambio más trascendental desde el inicio de su emisión allá por abril de 1997: Ash Ketchum y su fiel compañero Pikachu dejarán de ser los protagonistas tras más de 25 años. No obstante, antes de su despedida oficial de la serie, este inseparable dúo ya se ha embarcado en una última aventura en una minisaga de once episodios llamada “Aim to Be a Pokémon Master”.

Una vez se emitan los diez restantes, ya que el primero fue estrenado el pasado 13 de enero en Japón, Ash y Pikachu dejarán el protagónico de la serie para dárselo a los nuevos personajes que explorarán la región de Paldea. Pero ¿qué ocurrirá con el joven de Pueblo Paleta y su Pokémon una vez se alejen del anime? Afortunadamente, la misma serie ha brindado detalles sobre el destino de estos íconos de la cultura popular.

¿Qué pasará con Ash y Pikachu tras su salida del anime de Pokémon?

Tal como señala el portal ComicBook, el primer episodio de la minisaga “Aim to Be a Pokémon Master” reveló las intenciones que tiene Ash Ketchum ahora que ya ha ganado el “Torneo de los Ocho Maestros” y se ha consagrado como el campeón mundial tras vencer a Lionel. Si bien al inicio de su travesía en Kanto, el joven juró en convertirse el mejor maestro Pokémon de la historia, su meta ha cambiado.

Ketchum ya no solo se conformará con el título del mejor maestro Pokémon, sino que ahora también quiere simplemente disfrutar de la belleza del mundo Pokémon. Para ello, el protagonista y su Pikachu seguirán viajando a través de las diversas regiones que existen en este universo, pero sin un propósito concreto. Es bastante probable que el joven pueda aparecer en el futuro arco de Paldea, pero ya sin ser el centro de atención.

Por ahora, solo resta esperar a abril para descubrir todos los misterios que el anime de Pokémon tiene preparados ya que es a partir de este mes que la saga de Paldea inspirada en Escarlata y Púrpura dará inicio.

La trama de “Aim to Be a Pokémon Master”

En estos últimos episodios para Ash Ketchum en el anime de Pokémon, el que hasta ahora fue protagonista de la serie decide emprender un último viaje tras su victoria en el “Torneo de los Ocho Maestros”. En este camino final, se reencontrará con muchos de los personajes que lo acompañaron desde el inicio de su aventura como Misty, Brock, Cilan, Iris y muchos más.

La miniserie constará de once episodios y, por la información que se ha ido filtrando en estos últimos días, también supondrá el regreso de varios de los Pokémon que Ash capturó en su camino para convertirse en Maestro Pokémon. El siguiente episodio de “Aim to Be a Pokémon Master” se estrenará el 20 de enero en Japón.

