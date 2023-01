La serie de The Last of Us se consagró como el segundo mejor estreno de HBO Max en su historia, solo por detrás de House of the Dragon. | Fuente: HBO Max

La serie de The Last of Us se estrenó el pasado domingo, 15 de enero por HBO Max y ya ha logrado encantar tanto a la prensa especializada como a la audiencia, entre la que se incluyen los fans de los videojuegos en los que se basa y nuevos adeptos que decidieron verla por las buenas críticas de la franquicia. La adaptación live action del título de Naughty Dog y Sony también se convirtió en todo un hito de su servicio de streaming y ya es catalogado como uno de los mejores estrenos en su historia.

Tal como indicó el portal The Hollywood Reporter, el primer episodio de la serie de The Last of Us atrajo a una audiencia de 4.7 millones de personas tan solo en Estados Unidos. En esta cifra se incluyen a los suscriptores de la plataforma HBO Max y a todos aquellos espectadores que siguieron el estreno por el canal televisivo de HBO.

The Last of Us es un rotundo éxito para HBO

Gracias al número que el medio antes mencionado compartió, The Last of Us ya es considerado como uno de los estrenos más vistos en el servicio de streaming de video on demand HBO Max. El único que pudo superar los registros de esta serie es House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones que debutó a mediados de 2022 y logró una audiencia de casi 10 millones de espectadores.

Si bien The Last of Us es el segundo sí de series estrenadas por HBO Max hablamos, lo cierto es que si se considera a Boardwalk Empire, el cual se estrenó cuando la plataforma de Warner todavía era llamada HBO Go y su catálogo no era tan fuerte como su canal de televisión, entonces pasaría a ser el tercero debido a que dicho show lanzado en 2010 atrajo a 4.81 millones de espectadores.

Un prometedor inicio para The Last of Us

En el reporte, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max, resaltó la labor del equipo de producción detrás de la serie. “Estamos encantados de ver a los fanáticos de la serie y del juego experimentar esta historia icónica de una nueva manera, y les extendemos nuestra gratitud por ayudar a que sea un éxito. Felicitaciones a Craig (Mazin), Neil (Druckmann) y al brillante elenco y equipo que trabajaron incansablemente para dar vida a este espectáculo. Esperamos que los fanáticos de todo el mundo disfruten el resto de la temporada”, mencionó.

Pese a esto, el primer episodio de The Last of Us fue todo un éxito para la cadena y logró posicionarse por encima de otras de sus aclamadas series como Game of Thrones, Euphoria, The White Lotus y Chernobyl, por mencionar solo algunas. Resta ver si las cifras se mantienen con el lanzamiento de los posteriores episodios que se irán estrenando cada domingo por HBO Max.

