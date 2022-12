Tardó más de dos décadas, pero finalmente Ash pudo reunirse con Butterfree, el primer Pokémon que capturó en el anime. | Fuente: TV Tokyo

Pokémon se ha convertido en tendencia mundial durante las últimas horas luego de que se anunciara que Ash Ketchum y Pikachu dejarán de ser los protagonistas del anime basado en la franquicia. No obstante, esta noticia eclipsó otro detalle importante que apareció en el episodio más reciente de la serie y es que un personaje muy querido por los fans finalmente tuvo su esperado reencuentro con el joven de Pueblo Paleta.

El viernes, 16 de diciembre, se emitió el episodio “Satoshi and Go! Embark on a New Journey” (“Ash y Goh se embarcan en un nuevo viaje” por su traducción al español), el cual culminó con la asociación entre el protagonista de la serie y sus acompañantes de la temporada Ultimate Journeys: Goh y Chloe (Koharu en Japón). Si bien la despedida de estos personajes fue muy emotiva, lo mejor estaría reservado para las escenas que se mostraron durante los créditos.

Ash y Butterfree tienen su esperado reencuentro

Es probable que todos aquellos que crecieron con la temporada original del anime de Pokémon recuerden el episodio “Adiós Butterfree”, el cual se estrenó el 19 de agosto de 1997 en su natal Japón y llegó a Estados Unidos el 5 de octubre de 1998. En este capítulo, el primer compañero que Ash capturó en su viaje conoció a una hembra de su especie y se enamoró, por lo que el protagonista decidió liberarlo para que éste pudiera ser feliz junto a ella.

Pese a lo mucho que le costó hacerlo, ya que se trataba del primer Pokémon que capturó y que conoció desde que era un pequeño Caterpie, Ash libera a Butterfree y le prometió que algún día volverían a verse, pese a que nunca más regresó… Hasta ahora. En la escena final del nuevo episodio de la temporada Ultimate Journeys, Ash finalmente vuelve a encontrarse con su amado Pokémon quien aún permanece junto a su pareja y porta la bufanda que su dueño le dejó antes de dejarlo partir.

Toda la secuencia final del episodio es magnífica, pero sin lugar a dudas es cuando aparece Butterfree que se hace verdaderamente difícil controlar las ganas de llorar por la nostalgia, sobre todo si uno creció con este anime.

El fin de una era y el inicio de otra para el anime de Pokémon

Con la confirmación del retiro de Ash y Pikachu del rol protagónico de la serie animada de Pokémon también se reveló que la saga de Paldea, adaptación de los más recientes videojuegos de la franquicia Escarlata y Púrpura, llegará en 2023 y traerá consigo a dos nuevos personajes: Riko y Roy. Al parecer, estos serán estudiantes de las academias Naranja y Uva tal como en los títulos recientes y serán los que se embarquen en una travesía por la nueva región.

El avance de este nuevo arco argumental mostró muy pocos detalles, pero se pudo apreciar que el Pokémon legendario Rayquaza tendrá un papel significativo en la historia. La adaptación animada de Pokémon Escarlata y Púrpura será emitida por televisión japonesa en 2023, sin una fecha exacta confirmada aún.

