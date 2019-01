Manga Plus: Dragon Ball Super, Naruto, One Piece y más, GRATIS y legal | Fuente: RPP | Fotógrafo: Oscar Soto

El semanario Shonen Jump es probablemente la publicación de cómics más leída del mundo desde hace décadas, a pesar de que el grueso de su tiraje de mas de 5 millones de ejemplares por semana es exclusivo para Japón. Para más señas, hace 51 años, Shonen Jump es la casa donde fueron publicados originalmente legendarios títulos como Dragon Ball, Naruto, One Piece (el cómic más leído de la historia), Bleach y clásicos como Mazinger Z, Cobra, Captain Tsubasa (Super Campeones), El Puño de la Estrella del Norte, Saint Seiya, Rurouni Kenshin, Death Note y muchos más.

Publicado por la editorial Shueisha, la Jump vio como la piratería y las traducciones realizadas por fans comenzaron a comerse el mercado internacional gracias a la distribución en línea, lo que hizo poner las barbas en remojo a sus editores y desarrollar un modelo digital para poder distribuir de manera sencilla el contenido.





Sin embargo ¿cómo competir con los que ofrecen el mismo contenido de manera ilegal y gratuitamente?

En una movida inusual en los tradicionalmente reacios modelos comerciales japoneses, Shueisha decidió lanzar de manera global la aplicación Manga Plus, un servicio completamente gratuito en los que los usuarios podrán tener en simultáneo a su lanzamiento en Japón, los episodios mas recientes de los mangas que publica la revista. Suena bien, ¿no?

Con el ojo crítico de entusiasta del manga (cómic japonés), consumidor de cómic digital y fanático de la Shonen Jump probé la aplicación Manga Plus en sus versiones para iPhone, iPad y Android y descubrimos un servicio decente, pero que está notoriamente en sus primeros pasos.

Descarga aquí las versiones para Android y iOS.





La aplicación está disponible en Android y iOS

Para comenzar, la app funciona casi igual en todas sus versiones móviles. Ofrece un nutrido catálogo de manga actual y clásico en archivos de muy buena calidad, en una interfase correctamente implementada que permite variar entre navegar horizontal y verticalmente las páginas, siempre con el sentido oriental de lectura (de derecha a izquierda).

Otro feature muy interesante es la posibilidad de dejar comentarios en cada capitulo, como si se tratara de un foro, lo cual me parece súmamente enriquecedor. Curiosamente, es este mismo feature el que genera la primera crítica a la aplicación: no permite crear usuarios.

En el panel de ajustes, uno puede crear un alias, el cual debe ser único en el servicio. Sin embargo, esto no funciona como un cuenta en si, ya que tendrás obligatoriamente que crear un alias en cada dispositivo. La principal desventaja de esto es que no podrás llevar tus preferencias a otros dispositivos y tendrás que configurar tus favoritos, registros y preferencias de lectura en cada dispositivo que uses. Algo totalmente impráctico.





La aplicación posee un limitado apartado de opciones.

Es definitivamente una bendición poder disfrutar manga traducido en tu idioma (el servicio está en inglés, pero pronto estará disponible en español) el mismo día de su salida en Japón, si es que estás al día con las publicaciones. ¿Y si no lo estás?

La segunda crítica consiste en que no existe forma de leer episodios antiguos en la aplicación. Manga Plus incluye solo los seis episodios más recientes y los seis primeros, careciendo de los intermedios. Esto es dramático en el caso de mangas como One Piece que tienen mas de 22 años de publicación ininterrumpida. ¿Cómo leer los cientos de episodios faltantes de manera legal?

La respuesta a esto solo existe si vives en Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Filipinas, Singapur y la India. Shueisha ofrece una suscripción digital a solo $2 con acceso a virtualmente el catálogo completo de la Shonen Jump, pero lamentablemente no es accesible para países de habla hispana.

No hay ninguna información sobre si en algún momento habrá acceso a la suscripción en el resto de regiones del mundo, pero definitivamente es algo que desanimará mucho a usuarios nuevos o que se quieren poner al día en su serie favorita (por ejemplo yo, que llevo 11 años de retraso en One Piece).





La aplicación ofrece una selección muy variada de mangas clásicos y actuales.

Fuera de esto, la selección es bastante completa (51 títulos, incluyendo algunos clásicos reeditados como Rurouni Kenshin, JoJo’s Bizarre Adventure, Death Note y Dragon Ball) y aunque se echan en falta muchos mangas clásicos de la Jump, suponemos que es algo que estará disponible gradualmente.

Títulos incluidos en la app:

ONE PIECE

The Promised Neverland

Jujutsu Kaisen

My Hero Academia

Kimetsu no Yaiba

Haikyu!!

Black Clover

Chainsaw Man

Hinomaru Sumo

Shokugeki no Sōma

ne0;lation

I'm From Japan

Teenage Renaissance! David

BORUTO

We Never Learn

Dr. Stone

act-age

HUNTER×HUNTER

Hell Warden Higuma

Seraph of the End: Vampire Reign

Blue Exorcist

Platinum End

World Trigger

Dragon Ball Super

Yu-Gi-Oh! Arc-V

Terra Formars

Jigokuraku

Summertime Render

Nano Hazard

The Sign of Abyss

Blue Flag

Abyss Rage

LAND ROCK

Soloist in A Cage

Curtain's up, I'm off

Spotless Love

Dricam!!

Moon Land

NARUTO

Bakuman.

Rosario+Vampire

Nisekoi

Claymore

Tokyo Ghoul

ONE PIECE Part 1

Assassination Classroom

DEATH NOTE

DRAGON BALL

Rurouni Kenshin

BLEACH

JoJo's Bizarre Adventure

La navegación puede hacerse de manera horizontal y vertical. Las páginas se encuentran en muy buena calidad

Un gran inicio

Es muy positivo que la Shonen Jump por fin expanda globalmente la disponibilidad de sus contenidos. La respuesta de los millones de fanáticos de la historieta nipona será sin dudas muy buena. A pesar de los fallos, considero que es importantísimo este primer paso y sobretodo a costo cero. Esperemos que pronto tengamos disponibles los features que existen en otros países, mientras tanto, disfrutemos algunos de los títulos más populares del noveno arte.