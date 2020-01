El autor detrás del popular manga muestra su interés en terminar con su obra este año. | Fuente: Wit Studio

Nada dura para siempre y los fans de Shingeki no Kyojin lo tienen claro. Los indicios de que este popular manga estaba por terminar se volvían cada vez más evidentes con cada capítulo publicado, sobre todo para las personas que lo siguen constantemente, pero la confirmación de que el final ocurrirá pronto no había llegado hasta ahora.

En el marco de las celebraciones por fin de año, Hajime Isayama -autor detrás de esta obra- compartió sus saludos y deseos con sus seguidores. La cuenta oficial de la Bessatsu Shonen Magazine, la revista en la que se publican los capítulos del manga, mostró una imagen del sketch de dibujo que utilizó el artista para plasmar sus pretensiones con la serie.

En la libreta, se puede observar una caricatura de Eren -el protagonista- y el deseo de Isayama por concluir con la obra que lo catapultó a la fama en Japón y el resto del mundo. Sumada a las anteriores declaraciones del mangaka respecto a lo que haría después de terminar con Shingeki no Kyojin, el final de esta popular serie se daría este año.

La ilustración de Eren y el deseo de Isayama por darle un cierre a Shingeki no Kyojin. | Fuente: Twitter/@BETSUMAGAnews

Por supuesto, esto no necesariamente significa la desaparición de la franquicia dado que su vasto universo sugiere que pueden existir múltiples spin-off o secuelas relacionadas a ella. No obstante, debido a la intención de retirarse de Isayama tras finalizar con el manga, es muy probable que no volvamos a ver alguna otra obra del autor original pronto.

Aún no hay una fecha exacta por la que debamos esperar para conocer el final de la historia de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y compañía pero si podemos estar seguros de que la esperada conclusión a una de las historias más espectaculares de la cultura japonesa se dará más pronto de lo que esperamos.

La confirmación de que la cuarta temporada del anime de Shingeki no Kyojin será la última también es un claro indicio de que el manga está por terminar. | Fuente: ぽにきゃん-Anime PONY CANYON

Sobre Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan en Occidente, es un manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama y publicado en la Bessatsu Shonen Magazine desde 2009. Cuenta con una adaptación animada de tres temporadas producida por Wit Studio con una cuarta en el horizonte.

La historia se centra en Eren Jaeger, un joven explorador que vive en una ciudad protegida por 3 enormes murallas que resguarda a lo que queda de la humanidad del ataque de los Titanes, unas criaturas enormes que devoran personas sin piedad alguna, llevándolos al borde de la extinción. Jaeger mantiene un enorme resentimiento por estas bestias quienes asesinaron a su madre cuando él aún era un niño.

No obstante, la situación da un completo giro cuando el cadete y su equipo descubren que existe un trasfondo mucho más extenso acerca de los Titanes y su origen de lo que creían. Desde ese entonces, la historia empezará a tomar diversos rumbos mientras los protagonistas buscan dar con las respuestas que la humanidad necesita para sobrevivir.

