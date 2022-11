Hajime Isayama, autor de Shingeki no Kyojin, hablará sobre el controversial desenlace de su obra en Anime NYC 2022 | Fuente: MAPPA/BBC News

Shingeki no Kyojin es una de las obras japonesas más populares de los últimos tiempos pero, por desgracia, comprometió su legado por culpa de su controversial final. Hajime Isayama, creador del manga, es consciente de ello y por eso pidió a los fans de su trabajo que no sean muy duros con él ahora que asistirá al Anime New York Comic-Con 2022.

A través de un mensaje oficial publicado por la editorial Kodansha, Isayama se dirigió a todos los fans del manga y anime de Shingeki no Kyojin que también irán al evento dedicado a este medio en la ciudad estadounidense. Previendo lo que puede llegar a suceder durante su conferencia de prensa, el autor expresó sus preocupaciones respecto a su puesta en escena y mencionó que acepta toda crítica siempre que sea con respeto.

El creador de Shingeki no Kyojin pide respeto

En marzo de 2021, el manga de Shingeki no Kyojin finalizó su publicación en medio de un último capítulo rodeado de polémica. El desenlace de la obra no cumplió con las expectativas de muchos fans, quienes comenzaron a hacer campañas en redes sociales para que la editorial Kodansha o el mismo Hajime Isayama lo cambiaran. No obstante, algunos fueron demasiado lejos y hasta amenazaron de muerte tanto al autor como a su editor Shintaro Kawakubo.

En su mensaje especial, Isayama escribió lo siguiente: “Shingeki no Kyojin fue fuertemente influenciado por las películas de Hollywood y series de televisión de la cultura norteamericana, así que estoy muy emocionado de poder conocer fans del lugar a donde siempre soñé ir. Soy consciente de que el final de Attack on Titan fue controversial. Estoy abierto a recibir las opiniones más honestas de la gente. Sin embargo, espero que sean amables conmigo. Estoy tan emocionado como ansioso por estar en Anime NYC, pero ciertamente es algo que espero con emoción".

A Special Message From Hajime Isayama pic.twitter.com/SvvMnPm7kR — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) November 10, 2022

¿Por qué fue tan controversial el final de Shingeki no Kyojin? [SPOILERS]

El capítulo final del manga de Shingeki no Kyojin, publicado el 9 de marzo de 2021, resultó muy controversial ya que la resolución de algunas tramas, incluyendo la principal, fue muy apresurada. Además, el cambio tan drástico de Eren Jaeger, protagonista de la historia que luego se convirtió en el villano, durante la recta final de la trama también fue criticado.

No obstante, lo que más enojó a los entusiastas de esta obra fue el final tan obtuso que tuvo, con el panel final del “gusano” dejando a todos con la idea de que el cierre fue absolutamente mediocre comparado con el resto de la historia. Por su comunicado, tal parece que Hajime Isayama hablará sobre este polémico final. Algunos fans tienen la esperanza de que el último episodio del anime arreglará varios de los problemas que tuvo el desenlace, pero no hay nada confirmado aún.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.