The First Slam Dunk se estrenará el próximo 3 de diciembre en las salas de cine de Japón. | Fuente: Toei Animation

Slam Dunk, uno de los manga/anime de baloncesto y del deporte en general más emblemáticos de la historia, tendrá una nueva película a cargo de Toei Animation, estudio detrás de las series animadas de Dragon Ball y One Piece. Ahora, para promocionar la cinta de su obra, el creador Takehiko Inoue ha revelado un nuevo póster oficial de The First Slam Dunk, filme que se aproxima a las salas de cine japonesas para fin de año.

Inoue y Toei Animation publicaron un nuevo arte promocional para esta producción que traerá de regreso a Hanamichi, Hisashi, Ryota, y al resto del equipo de baloncesto de la preparatoria Shohoku, pero esta vez en la pantalla grande. En el póster, se pueden apreciar a los clásicos personajes principales con el renovado estilo que tendrían para la nueva película de la franquicia.

Este es el póster de The First Slam Dunk dibujado por Takehiko Inoue, creador del manga. | Fuente: Toei Animation

The First Slam Dunk viene con fuerza

Debido a que el próximo 3 de diciembre se estrenará The First Slam Dunk en Japón, Toei Animation y Takehiko Inoue decidieron comenzar con la promoción del filme alrededor de todo el país mediante este nuevo póster. Por supuesto, la ilustración que se muestra en él estuvo a cargo del mangaka y se nota debido a su característico estilo.

Por otra parte, el estudio de animación también adelantó algunas novedades que se vienen junto con el estreno de la película. El 4 de noviembre se llevará a cabo una transmisión especial a través del canal oficial de Toei Animation en YouTube que brindará mayor información sobre esta producción y hasta se espera que el primer tráiler oficial de la cinta haga acto de presencia.

Cabe recordar que Toei Animation publicó un teaser el pasado 7 de julio en su cuenta de YouTube, pero este solo dio un pequeño vistazo al estilo de animación que tendría la nueva película de Slam Dunk. Se espera que en este nuevo avance se revelen detalles relacionados con la trama, así como también cuanto de los 256 capítulos de manga adaptará a este formato.

Otra mercancía de The First Slam Dunk

Aprovechando la ocasión, Toei Animation también reveló que se pondrá a la venta un libro dedicado a The First Slam Dunk el próximo 15 de diciembre que vendrá con bastante información sobre la producción de la película, así como también con una entrevista extensa con Takehiko Inoue y más arte conceptual para el filme.

Por otra parte, también se ha presentado otra mercancía que no puede faltar para los estrenos de películas de anime en su natal Japón. The First Slam Dunk tendrá un boleto que podrá ser adquirido en tiendas de conveniencia y que contará con una ilustración de los miembros titulares del equipo de baloncesto de Shohoku.

The First Slam Dunk se estrenará el 3 de diciembre en salas de cine de Japón. Por el momento, no se ha confirmado si el filme llegará a Latinoamérica o a otras regiones del mundo fuera de Asia.

La mercancía de The First Slam Dunk también ha empezado a ser revelada. | Fuente: Toei Animation

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.