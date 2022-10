Thunder Awaken, Hokori y Beastcoast, con una mención especial a TSM, libraron espectaculares partidas en el primer día de The International 2022. | Fuente: Thunder Awaken/Hokori/Beastcoast

The International 2022, el mundial de Dota 2, finalmente ha iniciado y las partidas de la fase de grupos para decidir las llaves del evento principal se están llevando a cabo ahora mismo en Singapur. En esta edición de la competencia, la presencia de jugadores peruanos es lo que más ha resaltado y los equipos que cuentan con compatriotas como Thunder Awaken, Beastcoast y Hokori están dando la talla contra sus poderosos rivales.

Desde el 14 hasta el 18 de octubre, las escuadras serán divididas en dos grupos en los que se enfrentarán contra todos los integrantes de su respectivo grupo para sumar puntos y aspirar a la llave alta de la siguiente fase. Hokori, el equipo que obtuvo un cupo en The International mediante la clasificatoria regional de Sudamérica, se encuentra en el Grupo A, mientras que Thunder Awaken y Beastcoast están luchando en el Grupo B.

A continuación, te contamos todos los resultados de las partidas de estos equipos y cómo van quedando las tablas a medida que se siguen librando las series en la fase de grupos de The International 2022.

Día 1 - Thunder Awaken

En lo que respecta a Thunder Awaken, la alineación conformada por los peruanos Matthew, Pakasz, DarkMago, Sacred y Pandaboo tuvo un debut un tanto accidentado perdiendo contra Team Secret. No obstante, el equipo pudo sobreponerse a este desalentador inicio y ganaron el siguiente juego, logrando el empate contra esta potencia europea.

Su segunda serie al mejor de 2 (Bo2) fue contra Fnatic, una de las organizaciones más emblemáticas del Sudeste de Asia. Thunder Awaken demostró su nivel derrotando 2 a 0 a su oponente. En total, el equipo peruano se mantiene empatado en la primera posición de la tabla del Grupo B con Team Aster, Team Secret y Team Spirit gracias a su puntaje de 3-1.

Día 1 - Hokori

El equipo compuesto por los peruanos Lumiere, Vitaly y Gardick además de los brasileños 4nalog y Thiolicor fueron la sorpresa de la fecha. Su primera serie fue contra PSG.LGD, potencia china que es de los favoritos para ganar el mundial de Dota 2 este año. Si bien se pensaba que esta escuadra terminaría fulminando a nuestros representantes por su inmenso nivel de juego, Hokori logró la hazaña logrando un empate dado que perdió el primer encuentro pero pudo ganar el segundo.

Tras esto, al equipo le esperó otro difícil duelo contra BOOM Esports, pero nuevamente pudo demostrar el porqué clasificó a esta competencia obteniendo otro empate contra esta alineación del Sudeste de Asia.

Finalmente, Hokori cerró su participación en la primera fecha con una serie en contra de Gaiming Gladiators. La escuadra peruana pudo superar a su adversario en la primera partida, pero no pudo concretar otra victoria más, terminando con el marcador en un empate.

Con estos resultados, Hokori se posiciona en el cuarto lugar de la tabla del Grupo A empatado con Gaiming Gladiators que también mantiene un puntaje de 3-3.

Día 1 - TSM

El equipo que cuenta con el peruano Enzo 'Timado' Gianolli también mantiene un buen nivel de competencia en la fase de grupos del mundial de Dota 2. En el primer día, la escuadra norteamericana obtuvo dos empates contra sus rivales Talon Esports y Tundra Esports.

Actualmente, TSM se mantiene empatado en el quinto lugar de la tabla del Grupo B junto Tundra Esports gracias a su puntaje de 2-2.

Día 1 - Beastcoast

Lamentablemente, Beastcoast no ha podido mantenerse con el mismo nivel de resultados de los otros representantes peruanos. La escuadra conformada por los peruanos K1, C.Smile, Gojira y Stinger además del boliviano Wisper inició relativamente bien empatando su serie debut contra Entity. Sin embargo, no pudo arrebatarle una partida a Team Secret, que viene con una buena racha tras clasificar a The International a través de The Last Chance.

Para esta primera fecha, Beastcoast quedó séptimo en la tabla del Grupo B junto a Entity con un puntaje de 1-3.

The International: Las tablas del día 1 de la fase de grupos

Si bien aún se están disputando las últimas partidas de la primera fecha de la fase de grupos, las tablas de los grupos A y B ya van quedando listas para mostrar a los equipos que están disfrutando de un buen momento en esta competencia. A continuación, puedes ver los resultados del Día 1 de la fase de grupos de The International 2022.

Grupo A

Evil Geniuses | 6-0

OG | 4-2

Team Liquid | 4-2

Royal Never Give Up | 3-1

Gaimin Gladiators | 2-2

Hokori | 2-2

BOOM Esports | 1-3

PSG.LGD | 1-3

Soniqs | 1-3

BetBoom Team | 0-6

Grupo B

Team Aster | 6-0

Team Secret | 4-2

Team Spirit | 4-2

Thunder Awaken | 3-1

TSM | 2-2

Tundra Esports | 2-2

Beastcoast | 1-3

Entity | 1-3

Fnatic | 1-3

Talon Esports | 0-6

