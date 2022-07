La nueva película de Makoto Shinkai y su estudio CoMix Wave Films se estrenará el 11 de noviembre de 2022 en Japón. | Fuente: CoMix Wave Films

Uno de los creadores más aclamados de Japón en los últimos años regresa con una nueva película que promete mantener el estándar de calidad al que ya acostumbró a sus fans. Makoto Shinkai, cineasta y animador japonés que dirigió la taquillera Your Name (Kimi no na Wa), ha revelado un nuevo tráiler de “Suzume no Tojimari”, su más reciente proyecto.

Anunciado por primera vez el pasado abril, este filme representa el regreso de Shinkai y su estudio de animación CoMix Wave Films a la gran pantalla tras el estreno de Weathering with You (Tenki no Ko) en 2019. Si bien el primer adelanto ya nos daba indicios de cómo sería la producción, este nuevo tráiler da incluso más detalles de lo que se verá en la película.

En la secuencia, se pueden apreciar elementos sumamente importantes para la trama como un pequeño gato blanco que ya se ha vuelto famoso en redes sociales, un joven de cabello largo y una silla amarilla que cobra vida. Por supuesto, la protagonista Suzume también tiene un gran tiempo en pantalla como se puede ver a continuación.

Makoto Shinkai y las claves de “Suzume no Tojimari”

Con la revelación de este nuevo avance, Makoto Shinkai destacó que su objetivo con el tráiler es brindar a la audiencia un mejor vistazo de todo lo que le depara a la protagonista en su viaje. “Creé esto con la intención de presentar a Suzume, mientras somos testigos de la amplia gama de emociones de nuestra protagonista de 17 años, desde sus reacciones graciosas hasta su seria determinación”, dijo el cineasta en una entrevista posterior.

Ya desde el primer tráiler, se dejaron en claro algunas palabras clave que cobrarán un enorme significado en el filme. Entre ellas, están “gato blanco", "silla pequeña", "joven viajero" y "la llave de las puertas”. Además, Shinkai dejó en claro tres cosas sobre su nueva película: es una historia sobre un viaje por Japón, se enfoca más en “cerrar puertas” en lugar de abrirlas y es una razón para visitar las salas de cine.

“Suzume no Tojimari” y las revelaciones del nuevo tráiler

Gracias al nuevo adelanto del filme, los espectadores finalmente pudieron apreciar la actuación de voz de la protagonista. Suzume Iwato será interpretada por Nanoko Hara, una actriz japonesa que debutará en la actuación de voz con este trabajo tras ser elegida entre 1700 postulantes. Además, en la secuencia se puede oír por primera vez la canción “Suzume”, el tema principal de la cinta compuesta especialmente para ella.

“Suzume no Tojimari” se estrenará en Japón el 11 de noviembre de 2022. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment han confirmado que traerán la película a salas de cine latinoamericanas a inicios de 2023.

