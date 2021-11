Centro de las Artes de la UCSP presenta exclusivos cuadros de Salvador Dalí. | Fuente: Difusión

El arte recobra vida en todo el Perú tras la pandemia. Una de las principales actividades artísticas que impulsa la reactivación del sector cultural en el país es la exposición exclusiva de cuarenta grabados originales del artista español Salvador Dalí, uno de los íconos del arte contemporáneo español. La importante obra de Dalí puede ser apreciada en el Centro de las Artes de la Universidad Católica de San Pablo en la hermosa ciudad de Arequipa.

Fiorella Quintanilla, directora del importante centro cultural, indicó que la exposición “De Goya a Dalí: del capricho al disparate”, es una actividad artística que pudo concretarse gracias al apoyo y confianza de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), entidad que administra los cuadros originales de Dalí.

“Los cuadros que forman parte de esta muestra son expuestos por primera vez en Arequipa y en ellos Dalí recrea de manera surrealista la inspiración de Francisco de Goya llenándolo de color y con la genialidad que lo caracteriza. Los caprichos de Goya se transforman en los disparates de Dalí, donde lo absurdo y lo irracional no dejan resquicio a la interpretación de la mente consciente”, explicó la directora del Centro de las Artes de la UCSP.

Todo el público puede visitar gratis la obra “De Goya a Dalí: del capricho al disparate” en Arequipa que ha sido exhibida en distintos países. | Fuente: Difusión

¿Hasta cuándo será la exposición sobre Salvador Dalí?

El acceso a la exposición que estará hasta el 19 de enero del 2022 es totalmente gratuito y las puertas del Centro de las Artes de la Universidad San Pablo, ubicado en la calle Palacio Viejo 414, en el centro histórico de la Ciudad Blanca, estarán abiertas a niños, jóvenes y adultos de todo el país que deseen apreciar esta importante obra artística. Previamente deberán inscribirse en la página web.

“Esta es una gran oportunidad para apreciar a un símbolo del movimiento surrealista como lo es Dalí y, a través suyo, a otro grande del arte como lo fue Francisco de Goya. Invito al público de Arequipa y el Perú a no perderse esta exposición. Por eso la estamos montando por dos meses y de manera presencial con todos los protocolos sanitarios requeridos. El acceso es gratuito”, acotó Fiorella Quintanilla.

La muestra completa de Salvador Dalí consta de 80 grabados y fue inaugurada en 1977 en Francia en el Musée de Castres. Desde entonces ha sido llevada a distintos países. La exposición artística cuenta con el respaldo de la Embajada de España y la Universidad Europea del Atlántico y podrá ser apreciada de lunes a sábado de 9 a.m a 1 p.m. y de 3 a 7 p.m.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.