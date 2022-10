Ambos artistas contarán lo que estuvieron haciendo durante la pandemia. | Fuente: Instagram

Ricardo Siri 'Liniers' y Alberto Montt, dos de los dibujantes más destacados de la región, regresan al Perú con su 'stand up lustrado'. Ellos contarán las actividades que han realizado durante los dos años de pandemia, sus nuevos proyectos y su singular visión del mundo.

Liniers, ganó popularidad por su serie de cómic Macanudo y por diseñar portadas de artistas como Andrés Calamaro y Albert Pla, así como de la revista The New York Times. Por su parte, el chileno Alberto Montt, es autor de libros como 'Soñar no cuesta nada', 'No apagues la luz', 'Dino y Laura', 'La conquista de los gatos' y 'Ansiedad'.

Los artistas presentarán una dinámica de humor ácido, absurdo e irreverente, salpicado de dibujos espontáneos creados al instante, inspirados en los monólogos del otro compañero, a menudo ajeno a las travesuras ilustradas a sus espaldas.

Como parte del Hay Festival Arequipa, ellos se presentarán en el Teatro Fénix de Arequipa el próximo 4 de noviembre. Las entradas tienen un costo de 20 soles.

¿Dónde más se presentarán?

Liniers también conversará con el conocido periodista y caricaturista arequipeño Omar Zevallos el próximo jueves 3 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad San Agustín. El ingreso al evento tiene un valor de 10 soles. Asimismo, Alberto Montt será parte del 'Hay Festivalito' el próximo 4 de noviembre en el Auditorio del Museo Municipal. El ingreso es libre hasta completar el aforo.

Presentación en Lima

Los artistas también confirmaron su regreso a Lima. Las presentaciones se realizarán el sábado 5 (8 p.m.) y domingo 6 de noviembre (6 p.m.) en el nuevo campus de Corriente Alterna. El show es apto para mayores de 16 años y las entradas están disponibles en la plataforma digital de Joinnus.

La mecánica del espectáculo ocurre en un lienzo gigante que desafía a los humoristas y se proyecta sobre una pared, al unísono, para que el público sea testigo de cómo los trazos construyen personajes, historias y celebran el humor que esta vez nace de la palabra hablada. Algunos de los personajes que presentan son Lionel Messi, el Papa Francisco entre otros.

