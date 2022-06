Ángeles Salvador escribió novelas como "La última fiesta" y "El papel preponderante del oxígeno". | Fuente: Twitter / Penguin Random House

La literatura argentina despidió a una de sus exponentes contemporáneas. La escritora Ángeles Salvador falleció este martes 28 de junio a los 50 años, según confirmó la editorial Penguin Random House, que el año pasado publicó su novela "La última fiesta" bajo el sello Lumen.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, la autora de 50 años murió debido a complicaciones por un cuadro de COVID-19, que se agravó con una afección renal. Desde redes sociales, su entorno cercano también anunció la noticia. La pareja de la autora de "El papel preponderante del oxígeno", el periodista Miguel Wiñazki, escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter:

"Murió mi pareja, la sensible Ángeles Salvador. Ya no más sus lecturas en voz alta de Jonathan Lethem, de John Cheever, de Lorrie Moore... Ya no más el amor sin querellas, salvo cuando corregíamos nuestros mutuos textos. Ahora, a la vez, la soledad y su compañía desde la memoria".

Por su parte, en la misma red social, el periodista Esteban Schmidt hizo eco de lo ocurrido. "Hace unos minutos murió Ángeles Salvador. Deja tres hijos, aún pequeños, brillantes y talentosos como ella, dos libros y el gran ejemplo de sacarle el jugo a la vida con lo que hay disponible. Tenía 50 años. Que brille para ella la luz que es eterna", escribió.

Murio mi pareja, la sensible Angeles Salvador. Ya no mas sus lecturas en voz alta de Jonathan Lethem, de John Cheever, de Lorrie Moore... Ya no mas el amor sin querellas, salvo cuando corregiamos nuestros mutuos textos. Ahora, a la vez, la soledad y su compañia desde la memoria. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) June 28, 2022

La carrera de Ángeles Salvador

Nacida en Buenos Aires (Argentina), en 1972, Ángeles Salvador inició su trayectoria artística como actriz. Se formó en actuación con Ricardo Bartís, uno de los nombres fundamentales en el teatro de su país, pero a los 40 años decidió volcarse de lleno a la literatura.

Fruto de su incursión en la ficción literaria fueron los cuentos y artículos que escribía para el medio Diario.ar y también sus dos novelas "El papel preponderante del oxígeno" (ópera prima publicada en 2017 bajo el sello Reservoir Books) y "La última fiesta", muy disímiles entre sí.

En su libro debut narró la historia de una joven que tras quedar huérfana debe ser criada por sus tíos. De esta nueva vida, sin embargo, buscará apartarse ni bien llegue a la adolescencia a fin de empezar una existencia signada por la soledad.



En su segunda novela, que salió a la luz en 2021, Ángeles Salvador puso el foco en el ascenso y la caída de un diputado, trama que le permitió explorar el mundo político en toda su sordidez: desde el financiamiento de campañas hasta el papel del periodismo en este contexto.

Acerca de "La última fiesta", la escritora declaró el año pasado: "Me encantan los políticos. Suele ser gente brillante, decidida, ambiciosa, memoriosa, madrugadora y trasnochadora por igual, son buenos actores y son valientes hasta la inmolación. También son todo lo peor".

