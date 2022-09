Mircea Cărtărescu es autor de novelas importantes como "Nostalgia", "Solenoide", entre otras. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ricardo Maldonado Rozo

El escritor rumano Mircea Cărtărescu ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 de México, reconociendo "su prosa imaginativa" que interpela "desde lo onírico y existencial" a sus lectores, anunció este lunes la organización de esta feria. El galardón fue concedido por la mayoría del jurado.

Según consideró, Cărtărescu destaca por la combinación de "elementos fantásticos y realistas" en su escritura, que genera "ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico del paisaje europeo".

El poeta, ensayista y narrador rumano, de 66 años, "es un escritor multifacético de estilo maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores en todo el mundo", añadió el jurado, citado en un comunicado.

Mircea Cărtărescu participó de manera virtual en una conferencia de prensa realizada en Guadalajara (México). | Fuente: EFE

Mircea Cărtărescu, agradecido con el reconocimiento

Autor de obras como "Nostalgia", de 1993; la trilogía "Cegador", de 1996; y "Solenoide", de 2015, Mircea Cărtărescu dijo sentirse "muy feliz" de recibir el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (oeste), una de las más importantes de habla hispana.

"Realmente agradezco el trabajo que realizaron los miembros del jurado", dijo el rumano vía remota desde Santander, España, al tiempo que expresó su alegría de saberse "parte de una lista que la integran autores de la talla de Nicanor Parra, Juan Goytisolo, António Lobo Antunes", entre otros antiguos ganadores del premio.

Cărtărescu, quien ya fue un invitado destacado de la FIL de Guadalajara en las ediciones de 2017 y 2018, recibirá el premio durante la inauguración de la próxima edición del evento, el 26 de noviembre.

Mircea Cărtărescu fue elegido entre 80 candidaturas en siete idiomas “por su prosa imaginativa y deslumbrante”, detalló Sáez Delgado. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Francisco Guasco

"El escritor rumano más importante de la actualidad"

Con más de 30 libros publicados y traducido a 23 idiomas, es "considerado por la crítica como el escritor rumano más importante de la actualidad y un posible ganador del Premio Nobel de Literatura", destacó el comunicado de la FIL.

"Ha sido galardonado con el Premio Austriaco de Literatura Europea; el Premio Leteo, por toda su obra, en León; el Premio Thomas Mann de Literatura y el Premio Formentor de las Letras", agregó.

El premio FIL, que se entrega desde 1991, está dotado con 150.000 dólares estadounidenses.

Para la edición 2022 se recibieron 80 candidaturas de escritores provenientes de 18 países de tres continentes que se expresan en siete idiomas (catalán, español, francés, gallego, italiano, portugués y rumano), informó el presidente de la feria, Raúl Padilla López.

(Con información de EFE).

