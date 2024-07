FIL Lima 2024: Alberto Fuguet presenta 'Ciertos chicos', una mirada generacional y pop sobre la dictadura en Chile

Alberto Fuguet presenta Ciertos chicos en la FIL Lima 2024. El autor conversará con José Carlos Yrigoyen y Dany Salvatierra el 20 de julio a las 8 p.m. en la sala José María Arguedas.

El periodista y escritor chileno Alberto Fuguet ha lanzado su nueva obra Ciertos chicos, una novela que promete convertirse en un referente para aquellos que compartieron su generación. La narrativa se sumerge en una época llena de discos, fiestas y pop, pero con un telón de fondo político marcado por la dictadura militar en Chile. Presentará el libro el sábado 20 de julio en la FIL Lima 2024.



En una entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, Fuguet describió su libro como "raro" y "extremadamente personal". Aunque no lo considera completamente autobiográfico, asegura que está profundamente conectado con su experiencia y conocimiento del mundo que retrata: "Parto de la premisa de que ser joven ya es raro".



"Es un momento clave en la vida, pero uno no puede esperar que el tiempo sea perfecto para ser joven. No puedes decir: 'Voy a esperar la democracia para pasarla bien'", reflexiona el autor, subrayando cómo la juventud debe encontrar su camino incluso en los momentos más oscuros. "La gente no puede esperar y las hormonas tampoco", agregó.



¿De qué trata Ciertos chicos?

La historia transcurre en Santiago de Chile en 1986, en plena dictadura militar. La novela sigue la vida de Tomás Mena, un joven que se adentra en nuevas experiencias al comenzar la universidad, y Clemente Fabres, un estudiante de periodismo que crea un fanzine mientras espera su regreso a Inglaterra. Sus vidas se entrelazan en la vibrante escena contracultural de disquerías, cines y fiestas, donde la música, el cine y la literatura se convierten en sus medios de expresión y rebeldía.



En Ciertos chicos, Alberto Fuguet explora la idea de la resistencia, no a través de la lucha armada, sino mediante una oposición cultural. Los protagonistas del libro se rebelan tanto contra la dictadura militar como contra la represión cultural de la izquierda. "Ellos no creen en el mundo binario y piensan que en el futuro las cosas serán más grises", explicó Fuguet, quien ve en estos personajes una libertad única.



El pop juega un papel crucial en la novela, visto como un medio subversivo que introduce ideas y cambios sociales sin ser detectado. "El pop tiene la gracia de ser una cultura que no pasa por los filtros de la academia y llega primero a la gente", comenta Fuguet. Para él, figuras como Madonna y Boy George fueron más influyentes en la sociedad chilena que los libros que Pinochet prohibió durante la dictadura.

¿Qué opina Alberto Fuguet sobre el panorama político actual?

Alberto Fuguet también ofreció su visión sobre la actualidad política en Chile y Argentina, destacando el impacto cultural del gobierno del chileno Gabriel Boric y expresando su preocupación por el liderazgo de Javier Milei en Argentina. "Me parece importante que el pueblo tenga derecho a equivocarse", dice Fuguet.



En relación a Chile, Fuguet expresó su apoyo a Boric, a quien votó en las elecciones. "Me encanta, me parece raro. Sé que no todo ha resultado perfecto, pero creo que el impacto cultural que va a producir Chile, incluso para quienes están aterrados por tener otra forma de gobernar, será inconmensurable", comentó.



Para el escritor, el poder no debería estar siempre ligado a los ricos, los militares o los mayores, y critica la situación actual en Estados Unidos, donde los líderes son de edad avanzada. De acuerdo al escritor: "Un país civilizado, creo yo, no puede estar en manos de gente de 80 años, con todo respeto".



En cuanto a Argentina, Fuguet describió su reciente visita y observó la desesperación de sus amigos cineastas y escritores frente a la situación política bajo Javier Milei. "Me parece una locura Milei", afirmó, sugiriendo que Argentina tendrá que luchar por lo que merece en los próximos 50 años.

Alberto Fuguet en la FIL Lima 2024

El escritor chileno Alberto Fuguet presentará su nuevo libro, Ciertos chicos, publicado por Editorial Tusquets, en la presente edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. El autor discutirá su novela con José Carlos Yrigoyen y Dany Salvatierra este sábado 20 de julio a las 8 p.m. en la sala José María Arguedas de la FIL Lima 2024.

Presentación: Ciertos chicos de Alberto Fuguet

20 de julio, 8 p.m.

Auditorio José María Arguedas

Participan: José Carlos Yrigoyen, Dany Salvatierra y Alberto Fuguet

Organizan: Editorial Planeta y Embajada de Chile



Conversatorio: ¿Ser escritor o ser cineasta?: diálogos en torno a la vocación de hacer cine y literatura

21 de julio, 7 p.m.

Auditorio Laura Riesco

Participan: Alberto Fuguet (Chile), José Tsang y Katherine Subirana (Mod.)

Organiza: Cámara Peruana del Libro y Embajada de Chile en Perú

