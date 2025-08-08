FIL Lima 2025 rompió récord de asistencia: MVLL, Suzanne Collins y el Dr. Huerta entre los autores más buscados

Más de 540 mil personas asistieron a la FIL Lima 2025. Los libros más buscados reflejan el interés por la literatura infantil, juvenil, de desarrollo personal y la novela contemporánea.

Luego de 20 días de intensa actividad cultural, la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) cerró con cifras históricas. Según confirmó la Cámara Peruana del Libro (CPL), organizadora del evento, más de 540 mil personas visitaron la feria este año, consolidándola como el evento cultural más importante del país.

Ricardo Muguerza, presidente de la CPL, ya lo había adelantado a RPP un día antes del cierre oficial: “Nunca hemos recibido tanta gente el último día como hoy”, señaló durante un enlace en vivo con el programa Las noticias. También explicó que las cifras no incluyen a los vecinos de Jesús María, quienes ingresaron gratuitamente gracias a un convenio con la municipalidad.

Además, Muguerza confirmó que la FIL Lima 2026, que tendrá a Ecuador como país invitado de honor, contará con 7 mil metros cuadrados adicionales de espacio en el Parque Próceres de la Independencia, según coordinaciones con el alcalde del distrito, Jesús Gálvez.

En 2024, la feria había registrado 530 mil visitas. Este año, la asistencia superó en un 8% la meta inicial de medio millón de personas. “Nos llena de orgullo ver cómo la FIL Lima continúa creciendo año tras año. Esta edición no solo superó nuestras expectativas en asistencia, sino que volvió a ser un punto de encuentro cultural que reafirma la pasión lectora de los peruanos”, destacó Muguerza.

La FIL Lima 2025 presentó la exposición 'El método Vargas Llosa', un homenaje al Nobel peruano para acercar su obra a nuevas generaciones.Fuente: Cámara Peruana del Libro

Una jornada vibrante

Con más de 250 stands -entre editoriales, librerías y distribuidoras- y más de 1 000 actividades culturales, y una edición que tuvo a Italia como país invitado, la FIL Lima 2025 fue también una plataforma de difusión literaria diversa e inclusiva.

Participaron destacados autores internacionales como Javier Cercas, Rosa Montero, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Blue Jeans, Elisabet Benavent, entre otros. Del lado peruano, destacaron figuras como Jaime Bayly, Alfredo Bryce Echenique, Jeremías Gamboa y Renato Cisneros. Además, la feria rindió homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010.

Con 20 días de actividades, la FIL Lima 2025 fue punto de encuentro para lectores, autores y fans de cómics, mangas, series y películas.Fuente: Cámara Peruana del Libro

¿Cuáles fueron los libros más buscados en la FIL Lima 2025?

Entre los títulos más solicitados en la FIL Lima 2025 estuvieron Mi amigo invisible, del influencer Grillo, en la categoría infantil; La última vez que pienso en ti, del español Blue Jeans, y Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins, en juvenil. En desarrollo personal, destacó Todo en orden del Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, mientras que en novela, Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, y Mi nombre es Emilia Del Valle, de Isabel Allende, se mantuvieron entre los favoritos. En no ficción, El caso Oviedo, de Edwin Oviedo, también figuró entre los más solicitados.

Estos son todos los libros más buscados por categoría:

Categoría Infantil

Catalina. Una capibara pequeña, cojita, miope - Edgar “Fabulinka” Bendezú

Mi amigo Invisible - Grillo

El Sueño del Pongo - José María Arguedas, Chiara Ficarelli (ilustración)

Tres palabritas - Willy Del Pozo

Cazador de pulgas - Daniel Maguiña

Categoría Juvenil

Etéreo - Joana Marcús

La última vez que pienso en ti - Blue Jeans

Una maldita confusión - América Rodas

Brothers by blood - Gabriela Macchi Varela

El perfume del rey - Karine Bernal

Amanecer en la cosecha - Suzanne Collins

Una galaxia pop llamada One Piece – J. J. Maldonado

Categoría Autoayuda y desarrollo personal

La casa te elige a ti - Rosa María Cifuentes

Almas conectadas - Frank Mendizabal

Todo en orden - Elmer Huerta

Ventas Salvajes 2 – Sergio Melendez

Mentalidad millonaria - José Verona

Cómo mandar a la mierda de forma educada - Alba Cardalda

Categoría Novela

El loco de Dios en el fin del mundo - Javier Cercas

El principio del mundo - Jeremías Gamboa

Mi nombre es Emilia Del Valle - Isabel Allende

Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa

Soy un gato - Natsume Soseki

Categoría Cuentos

No podemos explicar por qué lloramos - Giovanna Pollarolo

Cuentos de Japón - Ozaki, Yei Theodora Akinari, Ueda Hearn, Lafcadio Akutagawa, Rynosuke Anonimo

Me creía Huallata - Nguyen Chávez

Penúltima Esencia - Bruno V. Cueva

El juicio de la memoria - Aurelio Pastor Quesada

Aaña shuar / los de afuera Wampis – castellano - Dina Ananco

Categoría Poesía

De ser como soy me alegro. Décimas y poemas - Nicomedes santa cruz

El arte de amar y el arte de olvidar - Marco Martos

Cartas al Perú - Alberto Hidalgo

Tana tanacha haikus en quechua - Dida Aguirre

Memoria del olvido - Liz Huarcaya

Categoría No ficción

Caviar - Eduardo Dargent

El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina - José Luis Pérez Guadalupe, Lucía Nuñovero Cisneros, Guillermo Coronado Sialer

El caso Oviedo - Edwin Oviedo

Biografías falaces - César Hildebrandt

Lima Chola - José Ragas

La marcha del fin del mundo - Marco Sifuentes

Entre gambetas y pasiones. Los hábiles negros en la cancha - Zelmira Isabel Aguilar Candiotti

El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, presentó en la FIL Lima 2025 su libro 'El buen morir. Cómo dejar todo en orden al final de la vida'.Fuente: Cámara Peruana del Libro

