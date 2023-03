El nobel de literatura 2010 celebra 87 años de vida. | Fuente: AFP

Mario Vargas Llosa celebra 87 años de vida convertido en el nuevo "inmortal" de la Academia Francesa de la Lengua. Se consagró como escritor en la década de los 60 y ha experimentado todos los géneros, desde novela hasta teatro. También ha dedicado parte de su vida a la política; incluso llegó a presentarse a las elecciones presidenciales en 1990, pero fue superado en votos por Alberto Fujimori.

El autor peruano es miembro de la Real Academia Española desde 1994. Gracias a sus novelas y ensayos fue galardonado con el Nobel de Literatura en 2010, un año más tarde, fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España.

Pero más que los premios y reconocimientos son sus libros los que lo mantendrán en la memoria literaria: "La ciudad y los perros", "Conversación en La Catedral", "Pantaleón y las visitadoras", "La guerra del fin del mundo", "La fiesta del chivo", "El sueño del celta" y "Tiempos recios" son parte de sus obras más destacadas.

Vargas Llosa tampoco fue ajeno al encanto de la música. Al respecto, el escritor ha dejado varios apuntes interesantes acerca de esta expresión artística en sus novelas, artículos y programas de televisión. Sin embargo, su obra y vida también han servido como fuente de inspiración para algunos músicos que han dedicado su trabajo a su extensa trayectoria.

"Lucrecia y Rigoberto" / Ely Guerra

En 2004, la cantante mexicana Ely Guerra, incluyó en su álbum "Sweet & Sour, Hot y Spicy" la canción "Lucrecia y Rigoberto", inspirada en la novela del escritor peruano "Los cuadernos de Don Rigoberto".

"Esos personajes me atraparon desde que empecé a leer el libro”, responde Ely al diario La Prensa. "Lucrecia es una mujer muy libre, y yo en ese tiempo estaba entrando en mis 30 años, una edad que esperé con ansiedad. Entonces me identifiqué con ella". Y sorprende al agregar que igualmente ansía llegar a los 40 años.





"Did You Know That The Name of My True Love Was Vargas Llosa?" / EP's Trailer Park

Un tema musical causado por la admiración al Premio Nobel de Literatura fue presentado por artistas suecos. Se trata de la canción "Did You Know That The Name of My True Love Was Vargas Llosa?", compuesta por el sueco Martin Luuk e interpretada por la banda de indie rock EP's Trailer Park.

El tema que traducido significa "¿Sabías que el nombre de mi verdadero amor era Vargas Llosa?" fue lanzado el 29 de octubre de 2010 a través del sitio web de la banda.

"Esta obra no es solo un homenaje al escritor peruano, sino que también se trata de una respuesta a todas las personas que, mientras yo crecía, dijeron que era tan bueno leer libros que estos te podían convertir en una mejor persona", mencionó Martin Luuk.

Canción a Mario Vargas Llosa

El centro Cultural Mario Vargas Llosa creó una canción en honor al premio Nobel de Literatura que lleva por título "Canción a Mario Vargas Llosa" como homenaje en vida al escritor por su trayectoria literaria.

El Escribidor - Dilbert Aguilar y la Tribu

En 2010, "El pequeño gigante de la cumbia" lanzó junto a su orquesta la canción "El escribidor", un homenaje a Mario Vargas Llosa luego de convertirse en ganador del Premio Nobel de la Literatura de ese año.

Vargas Llosa - Nosequién y los Nosecuántos

Esta canción fue escrita por Raúl Romero luego de la derrota en las elecciones presidenciales de 1990, cuando Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú. La interpretación del tema estuvo a cargo de Los Nosequién y los Nosecuántos.

Después de felicitar a Mario Vargas Llosa por el premio Nobel de literatura, Romero admitió que la letra de la canción que compuso para el escritor en los años noventa fue agresiva.

"Sí, esa canción fue muy agresiva y no volvería a grabar canciones así. Eso fue en una época de mi carrera en que veía las cosas de una manera determinada. La hice (la letra) porque es lo que yo pensaba en ese momento. Ya todo lo que me preguntes sobre ese tema no es oportuno ahora", manifestó al diario El Popular.

Pese a ello, el artista destacó la labor literaria del escritor peruano.

"Con el tiempo uno aprende a ver el peso de las personas y lo que yo siento y veo ahora es una vida dedicada a la literatura. Me siento contento y orgulloso por el Premio Nobel que le dieron. Fue muy esperado para él y para todos los latinoamericanos", manifestó.

Bonus track: Alturas de Machu Picchu / Mario Vargas Llosa y Los Jaivas

No es una producción musical inspirada en la vida y obra del Nobel de Literatura, pero fue invitado a participar en ella. En septiembre de 1981, la agrupación chilena Los Jaivas grabaron en las ruinas de Machu Picchu un concierto que contó con la presentación de Mario Vargas Llosa.

La obra musical fue inspirada en los versos de "Alturas de Machu Picchu" de Pablo Neruda. Con las ruinas y el paisaje peruano de fondo, el grupo dobla las canciones en un documental histórico, comparado muy a menudo por los críticos con el concierto "Live At Pompeii" de Pink Floyd.

