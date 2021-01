Karina Reyes nos sumerge en la mente de una mujer dispuesta a explorar los límites de su placer físico y espiritual. | Fuente: Composición

“Mi clímax entre tus manos” desnuda los deseos y anhelos de una mujer en una ciudad de prohibiciones y prejuicios como es Lima. La autora, Karina Reyes, asegura que esta obra “encenderá” a los lectores:

“La obra te encenderá al leerla, pues al haberme encendido yo al escribirla he podido plasmar ese fuego en la historia. Luego de leer esta novela, te replantearás el significado del placer y el amor: la protagonista, aprenderá a descartar al hombre sexual básico, ese hombre egoísta, quizás ignorante e inconsciente del verdadero placer de la mujer. Bajo esta premisa, experimentará un sexo tan extraordinario que la llevará a alcanzar el éxtasis sin límites”.

El libro “Mi clímax entre tus manos” abre sus páginas para conocer el mundo interno de Alicia que vive “en el país de sus maravillas”, aquellas que se consiguen con una copa de vino, una conversación trascendental y penetrante o, simplemente deslizando sus dedos por cada curva de su cuerpo sin pudor y sin culpas.

¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO?

Inscrita en una temática en la que confluyen el erotismo, el romanticismo y el misticismo, la novela “Mi clímax entre tus manos”, nos sumerge en la vida de Alicia Del Risco, una joven empresaria limeña de clase acomodada quien tenía la certeza que estaba rumbo a alcanzar el éxito personal y profesional, pero un sueño —un apasionado sueño— remeció los cimientos de su vida emocional. Leamos:

“Una mano tan deliciosa me toca las piernas, las acaricia con suavidad y presión a la vez. Estoy de costado, exactamente hacia mi izquierda, por donde entra la luz del poste desde el balcón. Aún con los ojos cerrados me dejo llevar por ese hombre de cuerpo esbelto y grueso que me voltea boca arriba, y con sus manos grandes y fuertes me agarra las caderas. Masajea mi trasero mientras mis piernas se levantan y forman un arco con mi espalda”.

Fortalecida por estas nuevas experiencias y conocimientos, Alicia crecerá de manera integral como mujer durante este candente relato.

“La mujer debe proponerse disfrutar de un orgasmo y, si está con alguien, aprender a disfrutarlo entre los dos y no solo dejar que él “disfrute”. Es nuestro derecho. La mayoría de las mujeres no experimentan un orgasmo real a lo largo de sus vidas y eso las priva de alcanzar una vida sexual plena, como también el equilibrio en todos los aspectos de su vida”, resalta la autora.

SOBRE KARINA REYES

Karina Reyes estudió administración de empresas, pero su profundo trabajo interno, la llevó a tomar el camino del misticismo. Ahora se dedica a mostrar y enseñar a otros desde su experiencia y lo aprendido en ella; es guía de meditación. Organiza conversatorios para tocar temas sobre la meditación, la gratitud, el acto sexual en pareja y otros.

Con tanto para transmitir, se reencuentra con su gran pasión, la escritura. Para ella escribir es vivir seducida y hechizada en un mundo de ensueños y deseos y desde ahí, su creatividad, sensibilidad y templanza integradas de espiritualidad se desarrollan, se compenetran y solidifican. Por tal motivo, todas sus historias se fundamentan en el misticismo y desde ahí es inevitable no embriagarse con el brillo que se expande en cada relato, tocando no solo el corazón del lector sino su alma.

El amor por la naturaleza, en especial por el mar y sus olas (es tablista) la ayudan a fluir más libremente entre sus emociones y pensamientos logrando capturar la magia que los conecta, en sus relatos.

Tiene dos libros publicados: Deseos del alma y El acto mágico de amar. Karina es escritora, guía, visionaria, aguerrida, creativa y romántica (extremadamente romántica). Fortalezas que le permitieron enfocarse en historias de amor que empoderen a la mujer a través de sus experiencias en pareja.

Sus relatos te invitan a sentir el amor, a querer enamorarte, a desear disfrutar de la pasión y el erotismo en un acto sexual álmico, a tener ganas de superarte, encontrar tu camino y, sobre todo, a que tu sonrisa se vuelva eterna.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.