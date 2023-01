Alessia Rovegno representó al Perú en el Miss Universo 2022 y logró ubicarse en el top 16. | Fuente: Instagram / Alessia Rovegno

La organización del Miss Universo sacó a la luz la entrevista que Alessia Rovegno, representante peruana en el certamen, dio a los miembros del jurado. En ella, la Miss Perú expuso que está acostumbrada a lidiar con las críticas hacia su apariencia física, que fue objeto de polémicas por supuestamente no representar a las peruanas.

"Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he estado expuesta los medios por mi familia", señaló la reina de belleza.

Disponible en el canal de YouTube del Miss Universo, la entrevista a Alessia Rovegno fue publicada a dos semanas de realizado el concurso que ganó la estadounidense R'Bonney Gabriel. Vestida con un sastre blanco, la modelo nacional explicó el motivo por el que utilizó una capa con el mensaje de "abraza la diversidad" durante el desfile en ropa de baño.

"Soy peruana, soy rubia, tengo ojos verdes, Perú es un país multicultural, multiglobal, de gente de todas partes y no se trata de la apariencia física", indicó.

Alessia Rovegno y su opinión sobre la educación

En otro momento de la entrevista, Alessia Rovegno fue consultada cómo llegó a vivir a Nueva York (EE.UU.). Ella contó que a los 18 años, mientras se preparaba para estudiar educación infantil, fue reclutada por una agencia de modelaje de dicha ciudad. "Fue difícil al comienzo, porque soy muy unida a mi familia..., pero me mudé y no me detuve hasta lograr mi meta", indicó.

En cuanto a sus proyectos, más allá del Miss Universo, la concursante manifestó que esperaba "inspirar la educación infantil, el financimiento independiente". Su pasión, señaló, son "los niños", quienes le dan "un sentimiento de plenitud". "Es como un ángel que tengo con ellos y lo he sentido mi vida", aseveró. De ahí que esté enfocada en "promover el acceso a la educación y la economía para los profesores".

Finalmente, ante la pregunta de lo que piensa sobre el tema que tanto le apasiona, Alessia Rovegno respondió: "La educación es el progreso y es el proceso ahí, el futuro, nuestros niños son las generaciones futuras y todo empieza con la educación".

Como se recuerda, tras su paso por el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se comprometía a seguir trabajando por "la educación infantil". "Continuaré ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apague. Esa es la razón por la que asumí este desafío", sostuvo.

