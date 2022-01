Actividades para todas las edades por el 487 aniversario de Lima

Este 18 de enero, Lima cumple 487 años de fundada. Para celebrar un aniversario más de la “Ciudad de los Reyes”, se han anunciado más de sesenta actividades culturales, virtuales y presenciales, dirigidas a todo tipo de público.

Estas actividades también incluyen campañas sociales y de salud, en diferentes puntos de la capital. Asimismo, se realizarán exposiciones, recorridos y concursos.

Una semana dedicada a Lima

Lunes 17

Serenata virtual: En la víspera del aniversario, músicos de diferentes géneros le cantarán a nuestra ciudad capital: Eva Ayllón, Amanda Portales, Daniel F, Armonía 10, Mauricio Mesones, Rapper School, Pelo D´ Ambrosio, entre muchos otros.

Dónde: www.facebook.com/MuniLima

Hora: Desde las 2 p.m.

Exhibición del acta de la fundación de Lima: Del 17 al 19 de enero, este valioso documento histórico, firmado el 18 de enero de 1535, podrá ser visitado por el público en general.

Dónde: Biblioteca Histórica de Palacio Municipal

Hora: De 9 a.m. y 4:30 p.m.

Martes 18 de enero

Lima te cuida: Campaña de salud durante la cual se realizarán pruebas antígeno de descarte COVID-19; vacunación contra el COVID-19 y la influenza; descarte de diabetes, anemia e hipertensión arterial; así como pruebas de salud mental.

Dónde: Parque de la Exposición (Cercado) / Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Hora: de 9 a.m. a 1 p.m.

Presentación del Coro de Niños de la Municipalidad de Comas: Veinte niños en escena interpretarán un variado repertorio de música criolla.

Dónde: Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Hora: 3 p.m.

Miércoles 19 de enero

Lima te cuida: Campaña de salu, durante la cual se realizarán pruebas antígeno de descarte COVID-19; vacunación contra el COVID-19 y la influenza; descarte de diabetes, anemia e hipertensión arterial; así como pruebas de salud mental.

Dónde: Club zonal Cahuide (Ate) / Club zonal Huáscar (Villa El Salvador)

Hora: de 9 a.m. a 1 p.m.



Jueves 20 de enero

Recorrido temático “Inspirarte, pintando la historia de Pantanos de Villa”: A 25 años del reconocimiento internacional de los Pantanos de Villa, el público de todas las edades hará un recorrido por el mismo y una sesión de pintura. Hasta el 23 de enero.

Dónde: Pantanos de Villa

Hora: 8:30 a.m. a 5 p.m., en cuatro turnos de ingreso

"Lima, de fuego y agua": Inauguración de esta exposición temporal, que ilustra los resultados del primer año de investigación arqueológica que se viene realizado desde la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.

Dónde: Galería Limaq y Museo Metropolitano de Lima

Hora: 12 m.

Viernes 21 de enero

Primera llamada. 100 años de Victoria Santa Cruz: A cien años del nacimiento de Victoria Santa Cruz, una de las más importantes representantes de la cultura afroperuana, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura presentan esta exposición documental.

Dónde: Galería de Arte Municipal Pancho Fierro

Hora: 12 m.

Campaña de sensibilización: Cultura de paz: En esta activación lúdica y participativa, se dictarán minitalleres de convivencia pacífica, así como estrategias de prevención del estrés y la ansiedad.

Dónde: Club zonal Yoque Yupanqui

Hora: 9 a.m. a 2 p.m.

Sábado 22

Autorretratos de Lima antigua: Los niños de entre 7 y 12 años podrán trasladarse al pasado, al dibujarse a ellos mismos en medio de una imaginada Lima virreinal.

Dónde: Club zonal Huáscar (Villa El Salvador)

Hora: 3 p.m.

Domingo 23

Concurso "Rimas por Lima": Los jóvenes y no tan jóvenes amantes del rap y la improvisación podrán concursar y demostrar quien le rima mejor a su ciudad.

Dónde: Teatro Municipal de Lima

Hora: 4 p.m. a 5:30 p.m.

Clubes, parques y museos gratuitos

Mañana 18 de enero, quienes se encuentren en Lima podrán disfrutar de diversos atractivos turísticos de la ciudad totalmente gratis. Para ello, antes deberán descargar la aplicación “Entradas Lima”, desde sus tiendas de app favoritas o desde entradaslima.pe

Circuito Mágico del Agua

Ubicado en el Parque de la Reserva, este circuito, compuesto 13 fuentes de agua, es una de las atracciones modernas más visitadas de la ciudad. Música, luz e imagen en un solo lugar.

Hora: de 2 p.m. a 9 p.m.

Pantanos de Villa

Estos humedales, que congregan una variada flora y fauna, son uno de los refugios de vida silvestre más importantes de Lima. Se ubican en el distrito de Chorrillos, al borde de litoral peruano.

Turnos: de 08:30 a.m. a 10:30 a.m., de 10:30 a.m. a 12:30 p.m., de 01:00 p.m. a 03:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 05:00 p.m.

Parque de las leyendas

El zoológico más importante de la ciudad, ubicado en el distrito de San Miguel, abre sus puertas al público en general.

Hora: de 9 a.m. a 5 p.m.

Clubes zonales

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció el ingreso gratuito a estos once clubes zonales: San Pedro (Ancón), Santa Rosa (Santa Rosa), Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Huiracocha (San Juan de Lurigancho), Cahuide (Ate), Huayna Cápac (San Juan de Miraflores), Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo) y Huáscar (Villa El Salvador). No hay que requiere registrarse en la aplicación para ingresar.

Hora: de 6:45 a.m. a 6 p.m.

Museo de la Cultura Peruana

Este museo, de casi cien años de antiguedad, ofrece un recorrido por las distintas fases de nuestra historia. Desde nuestro pasado preincaico hasta nuestro presente republicano. Para reservar una visita, ingresar a este enlace.

Hora: de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.

