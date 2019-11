Bnet participará de la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019. | Fuente: Red Bull Content Pool

Bnet participará de la final internacional de la Batalla de los Gallos 2019, así lo confirmó la organización del evento, luego de que Shield Master (República Dominicana) y Minos (Bolivia) no consiguieran la visa para viajar a la competencia que se realizará el 30 de noviembre en Madrid, España.

Como se recuerda, la Batalla de los Gallos es la competencia de batallas de rap improvisado que se celebra en 13 países de Hispanoamérica, pero cada uno de los campeones nacionales debe gestionar los trámites de visado para participar en el país donde se celebra la final internacional.

Este 2019, la final internacional se realiza en España y los campeones nacionales de República Dominicana y Bolivia no consiguieron el visado para competir en dicho país.

No es la primera vez que sucede un hecho similar, en 2016, Yenky One, también de República Dominicana, no pudo asistir a la final internacional que se realizó en Perú por problemas de visado. En aquella ocasión fue reemplazado por el peruano Gasper.

En 2017, sucedió un hecho similar, el campeón nacional de Ecuador, Switch, no pudo viajar a México por problemas de visado. En aquella ocasión lo reemplazó Jony Beltrán, que la edición anterior quedó en cuarto lugar.

Asimismo, Red Bull confirmó que en los próximos días anunciarán quien ocupará la plaza número 16 del certamen internacional, debido que fueron dos campeones nacionales los que no consiguieron la visa para España.