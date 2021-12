Clásico del Pacífico. El peruano Stick le hará frente al chileno Acertijo en la BDM Deluxe 2021 que se realizará el 4 de diciembre en Monterrey, México. | Fuente: Composición | Urban Roosters

La BDM Deluxe 2021 empezará fuerte. El peruano Stick le hará frente al chileno Acertijo en esta competencia que reunirá a los mejores representantes del mundo en este evento internacional. Este clásico del Pacífico será una de las batallas más esperadas junto al de Teorema (Chile) con Chuty (España).

Lo que más llama la atención es que tendrá nuevo formato, cambios en los jurados, en la manera de evaluar y se espera una posible transmisión televisiva en diferentes países. Cabe resaltar que la Final Internacional se suspendió por la pandemia y Chuty sigue siendo el campeón tras vencer a Aczino en el 2018.

¿Cuándo es la BDM Deluxe 2021?

El sábado 4 de diciembre en Monterrey, México se realizará la Batalla De Maestros BDM Deluxe 2021. Los mejores representantes de cada país

El peruano Stick se enfrentará al chileno Acertijo se enfrentarán en la BDM Deluxe 2021 que se realizará en Monterrey, México. | Fuente: Instagram | BDM

Participantes de la BDM Deluxe 2021

1. Chuty (España)

2. Stick (Perú)

3. B-one (México)

4. Yorch (Estados Unidos)

5. Éxodo Lirical (República Dominicana)

6. ÑKO (Colombia)

7. SFJ (Uruguay)

8. Androide (Honduras)

9. Teorema (Chile)

10. Mxrea (Guatemala)

11. Aldahir (Panamá)

12. Luis Jo (Costa Rica)

13. Acertijo (Chile)

14. Jaff (Argentina)

15. Mnak (España)

16. Letra (Venezuela)

17. Tirpa (España)

18. Drise (El Salvador)

19. DRC (Puerto Rico)

20. JHC (Bolivia)

21. Raper RSD (República Dominicana)

22. Darch (Paraguay)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.