Stick y Vikay Kesh son la cuarta batalla confirmada para la Jornada 2 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

La cuarta batalla confirmada para la Jornada 2 de la FMS Perú 2022 será entre Stick y Vijay Kesh. El tricampeón de la Red Bull Perú tendrá un gran enfrentamiento con el representante del Rímac y sus respuestas darán mucho de qué hablar.

Trujillo será testigo de este versus el próximo 20 de noviembre donde 12 de los mejores freestylers subirán al escenario para hacer vibrar al público con sus rimas.

¿Por qué New Era se cambió de nombre?

New Era se cambió su A.K.A debido a que confesó que su tiempo como NE ya dio sus frutos y ahora le toca a Vijay, que en realidad es su apellido.

"Ha terminado la era de New Era, y ahora le toca a Vijay. Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron siempre, sin importar nada, espero sigan conmigo en esta nueva etapa, aún tengo muchas cosas que demostrarles, aún tengo muchas cosas que demostrarme", escribió en sus redes sociales.

¡CUARTO ENFRENTAMIENTO DE LA JORNADA 2!

@Stickrenteria y @vijay_kesh se enfrentarán en un duelo que promete dejar muchas emociones



¿Stick obtendrá su revancha de la primera temporada?

•

📷: @fmedinaeffio



MAKE IT REAL @urbanroosters#Stick #VijayKesh #FMSPeru pic.twitter.com/akePsVJKtx — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) November 5, 2021

¿Quiénes se enfrentarán en la tercera batalla de la FMS Perú 2022 Jornada 2?

Jota y BlackCode se enfrentarán por primera vez en Trujillo ya que son la tercera batalla confirmada de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022.

Cabe resaltar que BlackCode se desenvuelve más en los 4x4 y los minutos libres, mientras que Jota tiene ese flow que lo caracteriza.

El freestyler de Pacanga será local en esta segunda fecha y el venezolano tendrá que repotenciar su habiliadad para soltar todo su talento en el escenario.

