La Biblioteca Nacional del Perú cumple 201 años de creación este 28 de agosto. | Fuente: Difusión

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) cumple 201 años de creación construyendo comunidad desde la lectura, el próximo 28 de agosto, y prepara del 17 al 31 de agosto, diversas actividades culturales presenciales y virtuales en sus diferentes sedes, para celebrar con todos los peruanos y peruanas.

El programa abrirá con la presentación de la publicación bibliotecológica 'Esquema de Clasificación de Derecho', el día miércoles 17 de agosto, a las 4 p.m., vía Facebook Live de la institución.

El sábado 20 de agosto, se espera la participación del público en el taller de Exlibris: 'Un rastro propio en nuestros libros', a cargo de estudiantes de la Carrera de Grabado de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en dos horarios; a las 10 a.m. y a las 2 p.m., en la Gran Biblioteca Pública de Lima.

El martes 23 de agosto, a las 11 a.m., se inaugurará la exposición denominada: 'Los libros del libertador en la BNP', en el Hall de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Luego, a las 4 p.m., se dará inicio al Seminario Virtual III: 'Bibliotecas, un espacio de interculturalidad e inclusión', a través del Facebook Live del Sistema Nacional de Bibliotecas. Las sesiones continuarán el 24 y 25 de agosto, en el mismo horario.



Por su aniversario, la BNP tiene preparadas diversas actividades para grandes y chicos. | Fuente: BNP

Más actividades de la BNP

El miércoles 24 de agosto, se llevará a cabo el lanzamiento de la 2ª campaña de los servicios descentralizados de acceso a la lectura: 'Libros viajeros', al mediodía, a través del Facebook Live de la BNP. Y a las 2:30 p.m., en la Estación de Biblioteca Pública 'Ricardo Palma Soriano' de Comas, se realizará una sesión del Club de Lectura 'Edad de oro', con el tema: “Ricardo Palma y la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú”. Además, se desarrollará el conversatorio: “Las revistas peruanas hoy: Registro y visibilidad”, a las 6 p.m., vía Facebook Live de la BNP.

El jueves 25 de agosto, en la Estación de Biblioteca Pública 'María Bonilla de Gaviria' de Breña, se brindará el taller: 'Elaboración de acróstico por el 201 aniversario de la BNP', a partir de las 4 p.m., vía Zoom. Y en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de San Borja, a las 6:30 p.m., se realizará el ciclo de charlas: 'Patrimonio documental y vida nacional. 201 años de la BNP', que abordará los temas: 'Exlibris y marcas de procedencia de los inicios de la BNP' y 'Ricardo Palma y la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú'.

El viernes 26 de agosto, en la Estación de Biblioteca Pública 'Manuel Rivera Piedra' de Cutervo, en Cajamarca, a partir de las 10 a.m., se tiene programada una mediación de lectura denominada: Cuentacuentos 'León de biblioteca'. Luego, a las 3 p.m., en la Estación de Biblioteca Pública “Ricardo Arbulú Vargas” de El Agustino, se ofrecerá la mediación de lectura: 'Conociendo la historia de la Biblioteca Nacional del Perú', mientras que en la Estación de Biblioteca Pública “Martha Fernández de López” del Rímac, se desarrollará una charla y proyección de video llamado: 'Historia de la Biblioteca Nacional del Perú'.

También, a las 4 p.m., se ha programado la lectura del libro “Navegar por los aires” de Micaela Chirif, en la Estación de Biblioteca Pública 'Carmen Checa de Silva' de La Victoria. Y en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la sede San Borja, a las 6:30 p.m., se realizará el ciclo de charlas: 'Patrimonio documental y vida nacional. 201 años de la BNP', que tocará los temas: 'Historia y perfiles de los directores de la Biblioteca Nacional' y 'Las mujeres presentes en el patrimonio en la Biblioteca Nacional del Perú'.

La BNP ofrece un nutrido programa cultural en sus distintas sedes. | Fuente: BNP

Últimas fechas

El sábado 27 de agosto, a partir de las 11 a.m., se realizará en simultáneo, el taller de libro cartonero denominado: 'La BNP en nuestra historia', en la Gran Biblioteca Pública de Lima, al igual que en las Estaciones de Biblioteca Pública de Rímac, El Agustino, Comas y Cutervo. En seguida, a las 3 p.m., en el Hall de la Gran Biblioteca Pública de Lima, se llevará a cabo la visita guiada: Exposición 'Los libros del libertador en la BNP'.

Finalmente, se invita a participar del conversatorio; 'Anecdotario Aló BNP: Encuentro de voluntarios Aló BNP' (castellano y quechua), el miércoles 31 de agosto, a partir de las a 11 a.m., vía Facebook Live de la BNP. Y a las 6 p.m., en la ceremonia presencial de la entrega del Reconocimiento a la trayectoria y buenas prácticas bibliotecarias “Jorge Basadre Grohmann”, en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa, en la sede San Borja.

