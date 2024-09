Fue imagen de Chanel y 40 años después protagoniza una serie de moda: ¿cómo percibe la industria Carole Bouquet?

La actriz francesa es parte del gran elenco que conforma la serie La Maison, que acaba de estrenar sus dos primeros episodios en AppleTV+. Conversamos con ella sobre su visión de la industria de la moda.

Carole Bouquet (Francia, 1957) posa sonriente detrás de un perfume Chanel #5. Tiene una mano sobre su cabellera y la otra reposando sobre la tapa de la fragancia. Viste un conjunto de color rojo y lleva pulseras doradas que cuelgan pequeños dijes en forma del envase del perfume francés.

Se trata de la actriz francesa que inició su carrera a los veinte años con la cinta Ese oscuro objeto del deseo del español Luis Buñuel. La misma que a los veinticuatro se convirtió en la chica Bond, luego de participar en la película Solo para sus ojos, secuela en la saga James Bond. La misma que fue imagen de la maison francesa Chanel durante quince años.

Carole Bouquet ha transitado entre la industria de la moda y el cine, pero se decantó por el séptimo arte. Es precisamente su protagónico en La Maison, serie de AppleTV+ que acaba de estrenar sus dos primeros episodios, que la devuelve a ambas escenas. Y es que en La Maison, Bouquet encarna a Diane Rovel, una adinerada empresaria y dueña de una de las marcas de moda más importantes de París. Ella buscará vengarse de LEDU, otro conglomerado de moda que sufre pequeños tropiezos. La lucha de poder será evidente entre ambas empresas y definirán el rumbo de la industria.

En La Maison, Diane Rovel, protagonizada por Carole Bouquet, es una empresaria que buscará venganza. | Fuente: Apple TV+

En conversación con RPP, Carole Bouquet revela qué le atrajo de La Maison y las diferencias que existen en la industria de la moda actual con relación a la época en la que ella inició.

“Lo que me gustó del guion no fue cómo se desarrolla la industria de la moda y el hecho de que esté muy bien elaborada, sino la trama: hay dos familias que coexisten como si una quisiera matar a la otra. Es como una tragedia. Es mucho más que la moda que se cuenta en la serie. La moda ahora es un negocio enorme”, confiesa Bouquet.

Carole Bouquet y su amistad con Karl Lagerfeld

La modelo y actriz francesa fue imagen del perfume Chanel #5 durante quince años. Durante todo ese tiempo, Bouquet entabló una gran amistad con el kaiser de la moda, Karl Lagerfeld. Sobre su experiencia en ese momento y el panorama de la moda actual, le consultamos qué diferencias encuentra.

“Cuando comencé a trabajar con Chanel tenía 28 años y juro que ahora la moda es completamente diferente. La moda era manejada como un negocio familiar a pesar de ser enorme. Ahora es distinto porque hay muchas personas trabajando en la industria y nadie habla entre ellas, no porque no quisieran, sino porque cada uno tiene una función y trabajo que hacer. No es nada comparado con lo que viví hace cuarenta años. Ahora es un negocio con condiciones. Es como ser Elon Musk”, responde.

¿De qué va La Maison?

La casa de modas LEDU se ve envuelta en un escándalo y debe reinventarse luego de la difusión de un video viral que compromete a su director creativo (Lambert Wilson). Perle Foster (Amira Casar), la musa del modisto que siempre estuvo en la sombra, cobrará protagonismo y buscará reinventar la maison. Mientras esto ocurre, Diane Rovel (Carole Bouquet), la despiadada directora ejecutiva del grupo de lujo Rovel, lanzará una ofensiva para adquirir la maison LEDU. El juego de venganza iniciará y el curso de la moda será lo último que preocupe.

La Maison estrena un episodio nuevo cada viernes hasta el 15 de noviembre en AppleTV+.