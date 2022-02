El freestyler peruano Jaze no estará en "Combate Freestyle Internacional". | Fuente: Twitter

Perú tenía dos campeones que nos iban a representar en "Combate Freestyle Internacional": Stick y Jaze. Sin embargo, hace poco, la competencia reveló que solo uno de ellos estará presente en este evento que se realizará en Buenos Aires, Argentina.

A menos de tres semanas del inicio de las batallas, Jaze confirmó a RPP Noticias que no estará en esta competencia porque se cruza con otras actividades que ya tenía pauteadas.

"No voy a poder ir a ‘Combate Freestyle Internacional’ porque ya tenía otra cosa pactada. Iba a ir, pero me dijeron la fecha cuando tenía un viaje programado, por lo tanto, no se va a poder dar, pero sí voy a ir a la God Level que es en abril", comentó.

Asimismo, Jaze aseguró que no le gusta competir seguido por una sencilla razón: las batallas ya no son las mismas de antes. "Lo que representan ahora no me gustan", confesó. Sin embargo, hacer una pausa en los enfrentamientos hará que, al regresar, siente más adrenalina. Eso sí, también nos aseguró su presencia en la FMS Perú.

Jaze es el campeón de la primera fecha de "Combate Freestyle" que se realizó en Perú a mediados del 2021. | Fuente: Twitter

¿Jaze tendrá un reemplazo en “Combate Freestyle Internacional”?

"No tengo idea. Cuando me dijeron la fecha dije que ya tenía un viaje", continuó explicando Jaze. Este año tiene programado una gira y el 2021 ha sido un año muy pesado y le ha enseñado tanto.

"Estoy tratando de fluir porque en marzo empieza la gira y se pudre todo otra vez", dijo entre risas. "Estoy emocionado porque me gusta hacerlo, pero es bastante trabajo. Después de la gira me voy de vacaciones y ya estaba pactado antes de que me digan la fecha de 'Combate Freestyle Internacional', ya tenía los pasajes comprados".

Por otro lado, Jaze revela que no tiene conocimiento de un reemplazo, ni le han propuesto a algún compañero para que ocupe su lugar. "Solo dije que no podía. Yo no podía cancelar el viaje y ellos no van a mover la fecha porque así está establecido", sentenció.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.