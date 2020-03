Mago George enseña trucos gratis en la cuarentena. | Fuente: Archivo

El Mago George se une a la campaña "Yo me quedo en casa" y para hacer divertida la cuarentena obligatoria compartirá, a través de Instagram, sus secretos de magia para entretener a los más pequeños del hogar.

El plan de entretenimiento gratuito es muy completo y para todos los niños en casa. Las clases serán brindadas por medio de videos tutoriales e incluyen trucos con cosas que podrán conseguir fácilmente en su casa como vasos, servilletas, papeles, lapiceros, frutas, etc.

Los videos se publican desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de marzo, a través de las redes sociales de la marca de juguetes Super Duper. “Espero que estos videos tutoriales puedan darle a todos los niños la posibilidad de divertirse en estos días de cuarentena, desarrollando su agilidad mental, creatividad y personalidad, haciendo que vuelva nuevamente el juego en familia que es tan necesario”, expresa el Mago George.

LA PRUEBA DEL COVID-19



El Mago George realizó en febrero en una gira por Europa, Inglaterra, USA y varias ciudades de México, que duró más de 30 días. Al regresar a Lima, a inicios de marzo, el ilusionista se preocupó debido a que tenía gripe, por lo que se hizo de inmediato una prueba de descarte de COVID-19.



“Estuve en más de 10 aeropuertos distintos por los vuelos de la gira, entonces temía que pudiera haberme contagiado, afortunadamente al llegar a Lima me hice la prueba de COVID-19 y salió negativa, pero aún así decidí aislarme por precaución y, dos semanas después, llegó el tiempo de cuarentena”, sostuvo.



George es sin duda el mejor mago peruano de los últimos tiempos, su currículo es amplio y muy admirable, pues es mago ilusionista e inventor, responsable de haber creado efectos de magia para cientos de artistas incluyendo el famoso David Copperfield en Las Vegas, así como para la película Now You See Me 2. Además, ha representado al Perú con su arte en más de 25 países en el mundo.