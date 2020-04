La FIL Lima 2020 dejará su campo ferial para llevarse a cabo de manera virtual. | Fuente: Andina

Este miércoles, la Cámara Peruana del Libro (CPL) anunció que la Feria Internacional del Libro 2020 no se llevaría a cabo “de la manera acostumbrada” debido a la crisis sanitaria producida por la propagación del nuevo coronavirus.

Así, ante un escenario en el que el aislamiento social debe primar como mayor medida de contención frente al contagio de la COVID-19, el comunicado de la CPL afirmó que la FIL Lima se adecuaría a la “circunstancia actual”.

En conversación con RPP Noticias, Willy del Pozo, presidente de la CPL, relató que ante las noticias de la ampliación de la cuarentena, tuvieron en cuenta tres escenarios: llevar a cabo la feria en la fecha programada (17 de julio), postergarla o realizarla de manera virtual.

Sin embargo, cuando el Gobierno decretó la suspensión de todas las actividades de índole social de manera indefinida, decidieron elegir la última alternativa: desarrollar una feria del libro virtual a través de todas sus plataformas digitales, sin postergaciones a lugar.

Para Del Pozo, esta iniciativa conlleva muchos retos. “Implica un aprendizaje hacia una ruta nueva, y una serie de factores que ahora se deben generar: plataformas, banda ancha, máquinas para que la resolución visual y auditiva sea la más idónea, los invitados que vienen que nos reconfirmen. Era negarnos o desarrollarla virtualmente”, manifestó a RPP Noticias.

En esa línea, sin duda los costos de levantar un encuentro cultural de este tipo disminuyen. Pero ante un sector golpeado por el confinamiento, con librerías cerradas, presentaciones postergadas y libros sin imprimir, el precio de la entrada a la FIL Lima 2020, según afirmó Del Pozo, continúa en evaluación.

RETOS VIRTUALES



De acuerdo con el presidente de la CPL, la FIL Lima 2020 no es la única que está siguiendo la pauta de llevar al terreno digital sus actividades. Otras en el mundo, como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia, también han elegido esta alternativa frente a la pandemia.

Además, Del Pozo espera que esta experiencia novedosa llegue a captar el interés de un público más amplio que no necesariamente sigue la feria del libro año tras año. “Se nos abre el espectro de no solo pensar en los habituales asistentes a la feria, sino que tengamos lectores de distintas partes de la región que no estaban acostumbrados a venir a Lima para este evento”, indicó.

Una feria del libro al alcance de un clic abre un horizonte en el que las transmisiones en vivo se convierten en una herramienta valiosa para realizar mesas redondas, conversatorios, presentaciones, entre otras actividades. Pero, ¿qué ocurre con las editoriales y librerías que solían congregarse al interior del Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María? ¿Cómo comercializar sus libros sin el contacto con los lectores? Al respecto, Willy del Pozo explicó:

“El visitante a nuestra plataforma digital va a tener la posibilidad de circular, ver los libros que se ofrecen, cuáles son sus novedades, los libros que presentan. Vamos a tener que acondicionar nuestro escenario con nuestras necesidades, lo que queremos ofrecer, y en lugar de mandar a hacer nuestra construcción, lo vamos a tener que hacer de manera digital”.

Así, cada editorial o librería tendrá su espacio dentro de esta plataforma, con una identidad propia. Y, aun así, ¿cómo podrán los lectores acceder a los libros que compran? “Tenemos que ser creativos en ese sentido”, acotó Del Pozo. “De repente el delivery no sea el sistema más correcto ahora. Ver si existe otro sistema, otra alternativa de forma presencial”, añadió.

Estos puntos también deben ser considerados cuando el confinamiento esté cerca de levantarse. Así aguarda el presidente de la CPL que sea, en una primera fase, cuando se liberen las salidas de algunas empresas. “Que las librerías sean vistas desde un punto de vista más importante, que no seamos lo último. Si las librerías ya están en circulación, a lo mejor el sistema delivery es el más idóneo. Pero para eso, necesitamos el apoyo del Gobierno”, puntualizó.