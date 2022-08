A casi un año de su muerte, Osvaldo Cattone recibirá un homenaje póstumo en la FIL Lima 2022. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

El Parque Próceres de la Independencia, ubicado en el distrito de Jesús María, abre sus puertas para un día más de la FIL Lima 2022, que este 5 de agosto ofrecerá un día lleno de música, teatro y literatura a sus visitantes.

Entre las actividades más destacadas, está el homenaje al actor argentino Osvaldo Cattone, quien un 8 de agosto de 2021 puso de luto al teatro peruano tras fallecer a los 88 años. Organizan este tributo la Cámara Peruana del Libro y Penguin Random House, que publicó las memorias del hombre de teatro, tituladas "Soy lo que soy".

Asimismo, el dramaturgo César de María presentará su libro "Contra el tiempo", que reúne doce piezas de su autoría. Y a las 7 p.m. en el pabellón de Portugal, el país invitado de la FIL Lima 2022, se desarrollarán tres obras de microteatro, mientras que el escritor portugués José Luís Peixoto y su editor presentarán la novela "Una casa en la oscuridad".

Por último, a las 9 p.m., cierra la jornada un recital de la banda de rock peruana Uchpa. A continuación, te presentamos las actividades programadas para esta fecha.

FIL Lima 2022: Actividades para el 5 de agosto

2:00 - 2:45 p.m.

Conversatorio: Balance y reflexión sobre las bibliotecas públicas peruanas: Presentación de información estadística y territorial

Auditorio: César Vallejo

Organiza: Biblioteca Nacional del Perú

Presentación: Escribiendo en Código

Participa: José Linares Gallo

Auditorio: Abraham Valdelomar

Organiza: Torre de papel

3:00 - 3:45 p.m.

Conversatorio: Del retelling a la fantasía juvenil y adulta: these violent delights

Participan: Chloe Gong, Laly Arce, Mia Villafranqui, Jazmín Castro

Traductora: Arana Anaya

Organiza: Océano y Cámara Peruana del Libro

Auditorio: César Vallejo

Presentación: "Eris: Terror romántico"

Participan: Karina Moscoso, Jorge Ureta Sandoval, Óscar Araujo León

Auditorio: Abraham Valdelomar

Organiza: Editorial Apogeo

4:00 - 4:45 p.m.

Presentación: "Clásicos Amazónicos"

Participan: Julio Pareja, Miuler Vásquez Auditorio: César Vallejo

Organiza: Trazos Consultores - Editores

Conversatorio: La importancia de la representatividad en la literatura juvenil

Participan: Minerva Saldaña, Jazmin Castro, Victoria Delgado, Lia Gonzalez

Auditorio: Jorge Eduardo Eielson

Organiza: Editorial Océano Peruana

5:00 - 5:45 p.m.

Presentación: Colección "Lectura, Biblioteca y Comunidad" y su último número

Auditorio: César Vallejo

Organiza: Biblioteca Nacional del Perú

Presentación: "Piezas de noche" de Luz Letts

Auditorio: Laura Riesco

Organiza: Grupo Planeta

Presentación: Nuestramérica es un verso

Participa: Zyanya Mariana, Jerónimo Pimentel, Dina Ananco, Percy Borda

Auditorio: Abraham Valdelomar

Organiza: Fondo de Cultura Económica

6:00 - 6:45 p.m.

Presentación: "Contra el tiempo" de César de María

Participan: Mariana de Althaus, Eduardo Adrianzén, Alfonso Santisteban

Auditorio: José María Arguedas

Organiza: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático

Conferencia: Conocimiento y dominio de sí mismo

Participan: Isabel López Arcos, Hector Sueros Llanqui, Roberto Tejada León, Emilio Malásquez

Auditorio: Clorinda Matto de Turner

Organiza: Distribuidora Gutierrez/ Academia Filosófica del Perú

Presentación: "Pueblos y Cabildos de Naturales en el Virreynato del Perú"

Participan: Waldemar Espinoza Soriano, Iván Rodriguez Chavez, Ramón León Donayre

Auditorio: Laura Riesco

Organiza: Universidad Ricardo Palma

7:00 - 7:45 p.m.

Presentación: "El tercer paraíso", de Cristian Alarcón

Auditorio: César Vallejo

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Conversatorio: Especialistas de la palabra: recursos de la poesía y la importancia de la estética

Participan: Lauren Mendinueta, Julia Wong, Cecilia Podestá Cárdenas

Auditorio: José María Arguedas

Organiza: Cámara Peruana del Libro y Embajada de Portugal

Presentación: "Madam Gauguin"

Participa: Fietta Jarque

Auditorio: Clorinda Matto de Turner

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Microteatro: 3 obras en rotación

Auditorio: Pabellón de Portugal

Presentación: "Una casa en la oscuridad"

Participan: José Luís Peixoto y editor

Auditorio: Pabellón de Portugal

Conversatorio: Todo sobre el amor propio

Participan: Alessandra Ottazzi, Romina Castro, Lorena Salmón

Auditorio: Laura Riesco

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

8:00 - 8:45 p.m.

Presentación: "La Palabra del Chino"

Participan: Miguel Torres, Fernando Vivas, Manuel Herrán

Auditorio: César Vallejo

Organiza: Special Book Services

Conversatorio: Género y literatura

Participan: María Fernanda Ampuero, Cecilia Eudave

Auditorio: José María Arguedas

Organiza: Cámara Peruana del Libro

Conversatorio: David Machado con Jerónimo Pimentel

Auditorio: Jorge Eduardo Eielson

Organiza: Embajada de Portugal

Homenaje: Osvaldo Cattone

Auditorio: Abraham Valdelomar

Organiza: Cámara Peruana del Libro y Penguin Random House

9:00 p.m.

Concierto: UCHPA

Lugar: Zona de espectadores

