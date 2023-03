Jaze, también conocido como Toy Lokazo, es un rapero, compositor y músico peruano.​ | Fuente: Star+

Este viernes se realizó la FMS Awards 2022 y Perú salió ganador. El MC nacional Jaze ganó dos de las siete categorías en las que estaba considerado: Mejor minuto del año -en su versus con Kian- y a Freestyler favorito del público.

Además, ha sido considerado como uno de los 12 mejores freestylers en la escena junto a los españoles Skone, Chuty, Gazir y Mnak; el mexicano Aczino,el chileno Nitro; los argentinos Papo, Larrix y Mecha; y los colombianos Lokillo y Valles-T.



A pesar de haber asistido a la premiación de la FMS Awards 2022, no formará parte de la FMS Internacional este año: "Por motivos personales no competiré. Me quiero distanciar del circuito competitivo y por eso, después de hablar con UR, hemos decidido dejar mi lugar a alguien que llegue con más ilusión", escribió en sus redes sociales.

Stick irá en lugar de Jaze para ocupar su posición por ser el más cercano en la tabla de posiciones de la FMS Perú. Por otro, Zaina reemplazará a Aczino -quien también es otra baja- al ser su contrincante en el pasado corte internacional disputado en mayo, algo que ya sucedió en 2019 con El Menor y Trueno.

Y el premio a Freestyler Favorito del Público es para... 🥁



¡Jaze! 👏#FMAwards pic.twitter.com/XerACzhigJ — #URBANROOSTERS (@urbanroosters) March 11, 2023

Aczino es otra baja de la FMS Internacional 2022

Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, confirmó que no participará en la FMS Internacional 2022, debido a los cambios de fecha en su realización.

Por medio de sus redes sociales, el tricampeón de la Red Bull México aseguró que no ahondará en detalles de su baja.

“Buenos días, no voy a hacer una explicación larga. Simplemente el cambio de fechas de FMS Internacional se dio hace poco y no teníamos la fecha disponible. Me hubiera encantado estar, pero no fue posible. Suerte a todos”, escribió Aczino en Twitter.

Tras la reacción de los fanáticos del mexicano, Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, emitió un comunicado revelando buscaron una solución para tener al freestyler en la FMS Internacional 2022, sin embargo, no la hubo.

“Fui a México para convencerlo, pero no se pudo. Suerte a Mauricio con todo lo que se proponga. Él siempre tendrá mi respeto y las puertas abiertas en nuestra casa. Aunque la experiencia en la vida me ha enseñado que las cosas siempre pasan por algo, y en esta joven disciplina, son muy pocas las que pasan por casualidad”, escribió.

Y el premio a Mejor Minuto del Año es para... 🥁



¡Jaze! 👏#FMAwards pic.twitter.com/JefTxeyce3 — #URBANROOSTERS (@urbanroosters) March 11, 2023





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.