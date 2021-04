¡Atención Perú! Urban Roosters tiene en la mira a nuestro país para realizar la FMS Internacional 2021. | Fuente: Captura de pantalla

El sábado 17 de abril se conocerá al último campeón de la FMS que lo llevará directamente a la FMS Internacional 2021 donde los mejores gallos demostrarán por qué son campeones nacionales y su desempeño servirá para lograr el máximo título en el freestyle.

Debido a la pandemia, muchos eventos se aplazaron y la Freestyle Master Series no fue la excepción, no obstante, la final podría estar más cerca que nunca, pero no solo cuestión de tiempo sino de lugar.

Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, conversó con RPP Noticias para darnos la primicia de dónde y cuándo se realizará la FMS Internacional 2021. “Ya no será en mayo, pronto anunciaremos que se dará en julio, pero por la incertidumbre de la pandemia hace que no dependa de nuestras manos”, comentó.

A pesar de que está en vilo en realizarse en cuanto al día, nos reveló que Perú está en la mira para que sea nuevamente sede de este evento. “Trataremos de tener tiempo para trabajar con el gobierno peruano porque nos encantaría volver a Perú a realizarlo allí”, agregó.

Asier Fernández, CEO de Urban Roosters, confirma que hay un 99% de probabilidades que la FMS Internacional 2021 se realice en Perú. | Fuente: RPP Noticias

Perú, sede de la Final Internacional 2021

“Nos encantaría que sea en Perú”, recalcó Asier Fernández, CEO de Urban Roosters. “Hay un 99% de probabilidades que se va a dar allí”. ¿Por qué nuestro país albergará a tantos freestylers de Chile, Argentina, México y España?

Como se recuerda, en la final del año pasado, fue Aczino el primer campeón de este evento que se realizó en la Plaza de Acho de Lima y para la empresa, ver ese movimiento en nuestro país ha hecho que quieran repetir la historia.

Para Asier, una de sus principales razones para hacer el show en Perú es “porque es una de las principales -o mayor- potencia del freestyle mundial”. “Además, tenemos buena sintonía con las instituciones peruanas que nos pueden facilitar las cosas para trabajar”, contó.

Asimismo, destacó que, cuando la FMS Internacional 2021 iba a ser en mayo, también pensaron en nuestro país para llevarla a cabo: “Sin miedo a equivocarme, acabaremos yendo a Perú para realizar la Internacional”, sostuvo.

