El jueves 9 de septiembre comienza la FMS Internacional 2021 y lo que llamó la atención del evento es que será con público. Si bien será con un aforo reducido, el Palacio Vistalegre Arena de Madrid, España recibirá a muchos fanáticos del freestyle.

Sin embargo, muchos de los participantes están con sentimientos encontrados al saber que la gente los podrá ver ya que consideran que es un arma de doble filo. En conferencia de prensa en la que RPP Noticias estuvo presente, conversamos con Stick (Perú), RC (México), Klan (Argentina), Sweet Pain (España) y Pepe Grillo (Chile) sobre el regreso de los fans.

El público en la FMS Internacional 2021

Para Stick, tener al público presente en la FMS Internacional 2021 será sinónimo de adrenalina y se disfrutará más, pero no todo es color de rosa. “Cuando hay público hay diferencias y para algunos les favorece, cuando gritan, puede que tu rima que es buena no sea escuchada”, comentó.

No obstante, está feliz de que se reactiven estos eventos y qué mejor que en este evento ya que es la primera vez que Perú forma parte: “Va a ser bonito, la voy a pasar increíble y voy a competir con todas las ganas”, sostuvo.

Por otro lado, RC de México, nos cuenta que rapear sin público le enseñó a concentrarse más en sí mismo y en lo que dice. “Tal vez impacte el público en mi desempeño”. Así como Stick tiene sentimientos encontrados, Klan (Argentina) también.

“La gente va a apagar los 4x4 y justo es en esos momentos que tenemos que pisarnos entre nosotros para apagar el brillo del otro y eso se destaca en las primeras líneas. Si bien uno puede concentrarse, debemos tener fe que el jurado va a estar concentrado, sino, existe el pánico de que el grito convenza al jurado otra cosa”, agregó.

Así como le ve la contra, también le da un punto a favor: “Yo los extraño, si tengo que elegir, elijo al público porque nos representa. Será una búsqueda de equilibrio, nos trajo muchas cosas lindas, nos unió mucho en la FMS, nos dimos cuenta de las habilidades, quiero que no se pierda esa magia”.

Por su parte, Sweet Pain se mostró de acuerdo con Klan. En su experiencia en la FMS España, se sentía extraño al no escuchar a la gente, pero poco a poco se fue acostumbrando. Ahora, en la FMS Internacional 2021, el español cree que el público “es una carta más en todo el juego” y su vibrar “pueden declinar la batalla ya sea a favor o en contra”.

Finalmente, Pepe Grillo, MC de Chile, asegura que la exigencia va a ser mayor. Para él, puede que haya fanáticos del freestyle que no tengan conocimiento de rap y si uno tira un verso sobre este tema, la gente no gritará porque no entiende el contexto. Así que cruza los dedos para que sus rimas sean ovacionadas.

