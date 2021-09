Jaze fue eliminado de la FMS Internacional 2021, evento de freestyle realizado en España. | Fuente: Instagram/@jaze.oficial

La primera jornada de la FMS Internacional 2021 se llevó a cabo este jueves 9 de septiembre en España, país al que viajaron freestylers peruanos para representar a nuestro país en la competencia. Tras finalizar el primer día, Jaze resultó eliminado y compartió un mensaje con sus seguidores en Instagram.

Desde el Palacio de Vistalegre de Madrid, artistas freestylers de habla hispana se enfrentaron en batallas para pasar a la siguiente ronda. Uno de los favoritos del Perú, Jaze, no logró clasificar, aunque su compañero Skill llegó invicto a la fase de grupos con una presentación destacada en el grupo de reservas.

Desde su perfil en Instagram, el creador de la rima “¿Nos van a ganar?” dedicó unas palabras al público peruano que estuvo atento a su performance en la FMS Internacional 2021. “Digan lo que digan, me voy contento de haber dejado lo mío”, escribió tras publicar el video de su participación.

“Evidentemente no estuve en mi día hoy desde el inicio, pero sé que mantuve lo que me prometí y no cambié el enfoque en ningún momento. Es importante perder y darte cuenta que, ni aunque estás perdiendo, te mantiene real a ti mismo. Abrazo y lo siento igual por la gente que esperaba que pase, lo quería igual o más que ustedes, pero así es esto (sic)”, agregó el rapero Jaze.

Jaze tras ser eliminado de la FMS Internacional 2021: "Digan lo que digan, me voy contento". | Fuente: Instagram/@jaze.oficial

Equipo de Perú en la FMS Internacional 2021



El equipo peruano llegó a España para representar a nuestro país en la FMS Internacional 2021 los días 9, 10 y 11 de septiembre. Por medio de las redes sociales, se mostró una foto donde Jaze, Stick, Jota, Strike, Nekroos y Skill están en el aeropuerto de Madrid.

“Perú dice presente. El equipo peruano se pondrá acorde para poder competir en la edición 2021 de FMS Internacional. Todos buscan hacer historia en el viejo continente”, se lee en la descripción del mensaje.

Aparte de los cinco competidores y la reserva, también viajó Metz, el host de la FMS Perú. “Está listo para lanzar los ‘Waya’ (su grito característico) a los mejores MC’s del panorama”, agregaron.

Cabe resaltar que los formatos de la FMS Internacional han sido cambiados debido a que Bnet (España), Stuart (Argentina) y Ricto (Chile) no asistirán.

