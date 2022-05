Vijay Kesh venció a Mnak en la FMS Internacional 2022 y se convierte en el primer peruano en ir a la final. | Fuente: Twitter

La jornada 2 de la FMS Internacional 2022 se realizó en la Ciudad de México donde, al terminar la batalla entre Vijay Kesh y Mnak, uno de los asistentes no tuvo un buen comportamiento contra el peruano que ganó el encuentro y le dio su pase a la final.

En la réplica para elegir al ganador, el tema que salió a flote fue que España le robó oro a Perú. La acción y reacción entre los freestylers fue tanta que ocasionó este actuar del público. Luego de que el peruano tomara el micro para agradecer a México por su cariño y para pedirle disculpas a su colega por tocar ese tema que no ha sido personal, alguien le arrojó un objeto al escenario.

Los reflejos de Vijay Kesh hicieron que no le diera directamente en la cara, ya que logró esquivarlo. El Mc del Rímac solo atinó a preguntar '¿Qué pasó?' y prefirió no terminar de hablar para retirarse al backstage.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que sucede algo así, pues en la Red Bull que se realizó en el Perú en el 2016, el público peruano le aventó una botella con agua a Aczino.

Vijay Kesh habló sobre su batalla contra Mnak y le pidió disculpas

Al llegar la backstage, Vijay Kesh conversó con los casters, Tessla y Mariana, donde comentó que le costó iniciar la batalla, ya que la altura de la Ciudad de México le pasó factura. "Ahora que subí a rapear, sentí que me faltaba el aire. Lo que hice fue arreisgar mis minutos libres y me alcanzó para una réplica. Sentí como si estuviera noqueado, me caí encima de Mnak, si él no hubiera estado ahí, me hubiera caído. Me le acerque´para decirle una clavada y cuando me acercé, casi me caigo", dijo.

El peruano relata que dio cuenta que estaba rapeando mal y no quería dar un mal espectáculo ya que su meta era pasar a la final. "Recuperé el aire así que empecé a rapear. El acapella me funcionó porque no tengo que seguir un ritmo, me ayudó", agregó.

Asimismo, Vijay Kesh confesó que se siente culpable de ganar su batalla con el recurso de España/Perú frente a Mnak, por lo que le pidió disculpas: "Él es un tipazo, me siento mal con él, porque lo tomó personal y no me gusta que pase eso, lo que pasa en la batalla queda en la batalla. Siento que me dejé llevar por el tema y él me respondia, no podía cambiar de tema".

"No tengo nada contra los españoles, Mnak es un tipo muy sencillo, humilde y no quiero quedar mal con él. Yo me pongo en su lugar, me imagino estando en España y que no me griten nada. Saliendo de aquí tendremos que conversar, voy a hablar con él", finalizó el freestyler peruano.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 12 ¿Es BETTER CALL SAUL mejor que BREAKING BAD?

En este episodio no vas a tener una simple reseña de la serie protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seahorn. Por el contrario, intentamos buscar la respuesta a una pregunta que seguro también ronda tu cabeza: ¿la precuela de "Breaking Bad" ha superado a la serie original? Renato y Diego conversan previo al estreno de la estupenda serie de AMC.