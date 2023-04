Jair Wong y Diego MC estuvieron en la temporada pasada de la FMS Perú y ahora irán al extranjero. | Fuente: Composición

Así como Cacha (Argentina) y Filósofo (Colombia) formarán parte de la FMS Perú 2023, dos peruanos irán a otras ligas nacionales. Esta vez, Jair Wong y Diego MC viajarán al extranjero para demostrar talento lejos de su tierra. ¿Con quiénes y dónde competirán? Conócelo aquí.

Jair Wong en la FMS Chile 2023

Grupo A

1. Acertijo

2. Jair Wong (Perú)

3. Racso

4. Satim

5. Teorema

6. MC1 vs Anubis

Grupo B

1. Basek

2. MCZ vs Nasho

3. Rodamiento

4. Klan (Argentina)

5. Joqqer

6. Sawi Elekipo

Diego MC en la FMS Colombia 2023

Por otro lado, Diego Mc estará en la FMS Colombia 2023 en el Grupo B.

Grupo A

1. Valles-T

2. Stuart (Argentina)

3. Carpediem

4. Coloso

5. Marithea

6. RBN

Grupo B

1. Diego Mc (Perú)

2. Ken Zingle

3. Puppy

4. Lokillo

5. Airon

6. Nitro

🇵🇪 De Lima para Chile 🇨🇱



Jair Wong será parte de la cuarta temporada de #FMSChile 💣 pic.twitter.com/cIJ5UqAJAB — FMS Chile 🇨🇱 (@fmschileoficial) April 18, 2023

¡DIEGO MC EN #FMSCOLOMBIA! 😬🇵🇪



El freestyler peruano, @DiegoMcRap1, es el primer traspaso confirmado a la liga cafetera 🇨🇴



¡Dale la bienvenida en los comentarios! 👏🏽 pic.twitter.com/UpLZB5sgti — FMS Colombia 🇨🇴 (@fmscolombia_) April 18, 2023

Participantes de la FMS Perú 2023

1. Piero Pistas

2. Litzen

3. Kian

4. Vijay Kesh

5. Black Code

6. Skill

7. Jota

8. Stick

9. Filósofo (Colombia)

10. Cacha (Argentina)

Hasta el momento hay 10 en la lista. ¿Por qué? Porque habrá un enfrentamiento entre El menor vs Tom Crowley (Chile) y solo uno estará en la liga peruana. Además, falta ‘El último cupo’ donde el ganador entre el cuadrangular de Letras Tarapoto vs KG vs Venti vs Xplain, será el participante #12.

Calendario de la FMS Perú 2023

JORNADA 1

13 de mayo en Lima Centro

JORNADA 2

10 de junio en Ica

JORNADA 3

8 de julio en Piura

JORNADA 4

6 de agosto en Huancayo

JORNADA 5

2 de setiembre en Lima Norte

JORNADA 6

30 de septiembre en Trujillo

JORNADA 7

28 de octubre en Arequipa

JORNADA 8

4 de noviembre - aún por definir



JORNADA 9

Gran final - aún por definir

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!