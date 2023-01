La jornada 10 de la FMS Perú 2022 tuvo una batalla que dejó con la boca abierta a más de uno. El encuentro entre Jaze –Toy Lokazo- vs Nekroos dio mucho de qué hablar. En el round 5, el de ‘Sangre’, ya que todo se calentó y la desesperación por ganar, hizo que Nekroos le quitara la máscara a Toy Lokazo.

Esta decisión no fue bien tomada por Jaze debido a que este personaje es parte de su proyecto musical con el que va a lanzar su álbum. Era una sorpresa todo lo relacionado con ello, por eso, el freestyler sacó su furia en el escenario ganando la batalla y llevándose los tres puntos de manera directa.

Muchos criticaron la acción de Nekroos, sin embargo, resaltó que todo fue por la euforia y el show del momento. Por otro lado, Jaze expresó cómo se sintió después de ese momento en el escenario de la FMS Perú 2022.

“Obvio estoy triste. El Toy Lokazo es un proyecto que desde que empezó sabía que era arriesgado y loco y ya muy quemado, pero lo hice así solo porque quería entregarles algo original y especial (ya me conocen) y hubo un trabajazo tanto musical como de la mask y en todo, estaba muy ilusionado con poder hacer todo como lo había planeado. Tenía toda una historia previa a mi despedida, antes de irme a Argentina, que ya me voy en un par de meses, pero sé que todo pasa por algo”, puso en su mensaje.

“Veo el apoyo que le dan al proyecto pidiendo que no lo tire. Obvio tendrán el disco, solo debo replantear como lo encaro ahora, pero Toy Lokazo es mucho más que la máscara, ahí verán lo que se viene. Ya les iré contando más de cómo fue y de todo lo que conlleva este proyecto pastrulazo al que ya le agarré tanto cariño. Espero que lo estén disfrutando y que lo sigan haciendo, que me he desvivido por esto porque amo la música y amo entregarle a la gente que me sigue proyectos especiales. Gracias por estar, un abrazo”, finalizó.

Tabla de posiciones jornada 10 FMS Perú 2022

La jornada 10 de la FMS Perú 2022 demostró que la liga nacional es una de las mejores. Jair Wong y Skill fueron la primera batalla de la noche. A pesar de las referencias de "Cambian un Casio por un Rolex", el '10' se llevó los puntos tras una réplica.

Después tuvimos el encuentro entre Diego Mc vs Stick, con su alter ego Anónimo. A pesar de que muchos coinciden de que era directa para Stick -si es así se llevaba tres puntos-, el jurado dio réplica, eso significa que el ganador solo se lleva dos puntos y en este caso ganó el rapero del Rímac.

El tercer versus lo protagonizaron Strike y BlackCode, ambos considerados de la nueva escuela, hicieron vibrar el escenario. El segundo mencionado se llevó tres puntos en la tabla de posiciones. Jota y Kian dieron un batallón donde demostraron que dónde vienen. Con el Beat Mode, el freestyler de Pacanga hizo bailar al público y luego dejó un mensaje que quedó grabado en muchos: "Viejo, te dije que yo sí tenía futuro". Bien ganado sus tres puntos.

Los penúltimos en presentarse en Mall del Sur fueron Vijay Kesh y Ghost. Rompiendo la temática y rapeando dentro de los asistentes al evento, el 'Michifus' no pudo vender a su contricante. Esto es un gran logro para Ghost ya que lucha por salir de los últimos lugares.

La batalla más esperada fue entre Nekroos y Toy Lokazo. Ambos luchan por el campeonato de la segunda temporada de la FMS Perú 2022. Sin embargo, hubo un momento que sacó la furia de Jaze y fue cuando su rival le quitó la máscara. "Yo gané sin faltar el respeto", aseguró el también cantante. Alejándose del título, Nekroos perdió su batalla. Ahora todo se define en la última jornada.





