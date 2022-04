La jornada 4 de la FMS Perú 2022 se realizará en el Paseo Central de Arequipa este sábado 30 de abril. | Fuente: Composición

La jornada 4 de la FMS Perú 2022 se realizará este sábado 30 de abril en el Paseo Central en Arequipa, donde se verá grandes enfrentamientos como Vijay Kesh vs Skill, el primero va con miras a la Internacional ya que clasificó para el primer corte; y Jair Wong vs Jaze, que será una batalla que dará mucho de qué hablar debido a que el último mencionado ha dejado buenos minutos, pero no ganó sus encuentros.

Esta vez, serán 12 competidores nacionales que se enfrentarán fecha a fecha para lograr llevarse el tan ansiado anillo de oro y poder levantar la copa. Cabe resaltar que ahora sí habrá público presente.

Hora, dónde y cómo ver la jornada 4 de la FMS Perú 2022.

Stick se enfrentará al venezolano BlackCode y busca llevarse los 3 puntos en la jornada 4 de la FMS Perú 2022 el sábado 30 de abril. | Fuente: Twitter

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2022 jornada 4

El sábado 30 de abril se llevará a cabo la jornada 4 de la FMS Perú 2022. La cita será en el Paseo Central de Arequipa desde las 6:30 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2022 jornada 4?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2022 jornada 4: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:30 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 1 de mayo)

