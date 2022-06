La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará este martes 7 de junio. | Fuente: Twitter

Después de reorganizar la fecha de la jornada 5 de la FMS Perú 2022, las batallas que se verán este martes 7 de junio no han cambiado.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se han pronunciado sobre Strike, por lo que Letras Tarapoco continuará siendo su reemplazo y se enfrentará a Vijay Kesh.

Las seis batallas se realizarán en Chiclayo donde los freestylers se encuentran listos para ofrecer un show en la ciudad del norte.

Batallas de la FMS Perú 2022 jornada 5

1. Skill vs. Nekroos

2. Vijay Kesh vs. Letras Tarapoto

3. Jair Wong vs. Kian

4. Jaze vs. Black Code

5. Stick vs. Ghost

6. Jota vs. Diego Mc

Conoce las seis batallas de la FMS Perú 2022 que se realizarán en la jornada 5. | Fuente: Twitter

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2022 jornada 5

El martes 7 de junio se llevará a cabo la jornada 5 de la FMS Perú 2022. La cita será en el Jockey Club de Chiclayo desde las 7:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2022 jornada 5?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2022 jornada 5: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 8 de junio)

