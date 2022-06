La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará este martes 7 de junio. | Fuente: Twitter

Por motivos que "escapan de las manos de la organización", la jornada 5 de la FMS Perú 2022 no se realizó el domingo 5 y se llevará a cabo el martes 7 de junio en el mismo lugar.

De acuerdo con el comunicado que publicaron en sus redes sociales, pidieron disculpas a los asistentes y a los freestylers quienes asistieron de manera presencial con el objetivo de difrutar de un gran show:

"Agradecemos la compresión ante esta situación que escapan de nuestras manos, en especial a los patrocinadores, artistas y todas las personas involucradas en la FMS", rezó el mensaje.

Ya que se realizará la jornada 5 de la FMS Perú 2022 el miércoles 7 de junio, la organización confirmó que Mordekai, Vellutino y Kiara, quienes conforman la mesa de casters, no harán la previa.

COMUNICADO OFICAL #FMSChiclayo 🫂



Nos vemos pronto familia ❤️🇵🇪 pic.twitter.com/ncT7b8COl7 — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) June 6, 2022

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2022 jornada 5

El martes 7 de junio se llevará a cabo la jornada 5 de la FMS Perú 2022. La cita será en el Jockey Club de Chiclayo desde las 7:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2022 jornada 5?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2022 jornada 5: horarios en el mundoPerú: 4:30 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 8 de junio)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.